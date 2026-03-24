Wunderino Arena wird wieder MERKUR Ostseehalle

Was macht die MERKUR Ostseehalle aus?

Die Halle ist weit mehr als ein Veranstaltungsort – sie ist Treffpunkt und Erinnerungsort für Generationen. Seit über 70 Jahren erlebt ihr hier große Emotionen, von packenden Handballspielen bis zu mitreißenden Konzerten. Die sportliche Heimat des THW Kiel zieht regelmäßig tausende Fans in ihren Bann. Mit bis zu 13.500 Plätzen gehört sie zu den größten Veranstaltungshallen im Norden.

Warum ändert sich der Name?

Die Rückkehr zum Namen "Ostseehalle" ist mehr als Nostalgie. Ab April 2026 entsteht eine langfristige Partnerschaft mit MERKUR, die den Standort Kiel nachhaltig stärkt. Für euch bedeutet das: neue Ideen und zusätzliche Möglichkeiten für noch vielfältigere Events. Der traditionsreiche Name kehrt zurück und verbindet Vergangenheit mit Zukunft.

Welche Events erwarten euch?

Die MERKUR Ostseehalle ist eine echte Mehrzweckhalle mit breitem Programm. Ihr erlebt hier:

Spitzensport mit den Heimspielen des THW Kiel in der Handball-Bundesliga

Live-Konzerte nationaler und internationaler Künstler

Business-Events und Messen für Unternehmen

Große Shows und besondere Veranstaltungen

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