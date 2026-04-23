Wann? Donnerstag, 21. Mai 2026, um 19.00 Uhr Wo? Halle 400 Eintritt: 19,- Euro Tickets: Direkt hier bestellen

Wann finden die nächsten Events statt?

Die monatlichen Quiz-Events in Kiel bringen euch garantiert zum Grübeln, Lachen und Jubeln. Jeden Monat gibt es ein komplett neues Fragenset – ihr könnt also immer wieder mitmachen und euch neuen Herausforderungen stellen. Alle Events finden in der Halle 400 in Kiel statt und beginnen um 19.00 Uhr.

Die aktuellen Termine im Überblick:

Donnerstag, 21. Mai 2026, um 19.00 Uhr

Donnerstag, 28. Mai 2026, um 19.00 Uhr

Mittwoch, 1. Juli 2026, um 19.00 Uhr

Donnerstag, 2. Juli 2026, um 19.00 Uhr

Mittwoch, 21. Oktober 2026, um 19.00 Uhr

Donnerstag, 22. Oktober 2026, um 19.00 Uhr

Donnerstag, 19. November 2026, um 19.00 Uhr

Wie sichert ihr euch eure Tickets?

Gruppen-Tickets für Kiel bekommt ihr direkt über den Ticketshop von Schwarmintelligenz. Achtung: Die Events sind extrem beliebt und oft schon nach wenigen Minuten ausverkauft. Seid deshalb am besten schon ein paar Minuten vor dem Verkaufsstart im Shop. Der Verkauf beginnt auf die Sekunde genau zur angegebenen Zeit. Tickets können übrigens weder umgetauscht noch storniert werden – ihr könnt sie aber problemlos an Freunde weitergeben.

Was erwartet euch beim Live-Quiz?

Zweieinhalb Stunden voller klassischer Quizfragen, Soundschnipsel, Bilderrätsel sowie Logik- und Gedächtnisaufgaben – das ist Schwarmintelligenz. Ihr tretet als Team gegen alle anderen Tische an und sammelt Punkte. Nach kurzen Auszählpausen seht ihr die Zwischenstände und könnt eure Performance verfolgen. Am Ende gibt es ein offizielles Ergebnis und die Gewinner nehmen einen tollen Preis mit nach Hause.

Sind Handys erlaubt?

Klare Ansage: Handys und Google sind während der Quizrunden verboten. Nur so bleibt der Wettbewerb fair und die Stimmung ausgelassen. Gegenseitige Kontrollblicke zu den anderen Teams? Sehr gerne! In den Pausen dürft ihr eure Handys natürlich nutzen, wie ihr möchtet.

Wie oft gibt es neue Fragen?

Jeden Monat warten komplett neue Fragen auf euch. Innerhalb desselben Kalendermonats sind die Fragen an allen Terminen in allen Städten identisch. Ab dem 1. des Folgemonats startet ein neues Fragenset. Ihr könnt also einmal pro Monat teilnehmen und jeden Monat wiederkommen, ohne dieselben Fragen zweimal zu spielen.

Lust auf mehr Erlebnisse in Schleswig-Holstein? Wir von kiel-magazin.de haben jede Menge Inspiration für euch parat.