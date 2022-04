"Kiel blüht auf" erwacht in neuer Frische

Auf dem Holstenplatz lässt der Schleswig-Holsteinische Volleyballverband SHVV die Gesichter aller Sportfans aufblühen. Zum Saisonauftakt macht die FLENS Beach-Tour wieder Station im Herzen der Kieler Einkaufsstraße. Hier baggern und pritschen zwei Tage lang die besten Beacher des Nordens und sammeln wichtige Punkte für die Landesmeisterschaft. Foodtrucks rings um den Centercourt laden die Zuschauer mit verschiedensten Leckereien und kühlen Getränken währenddessen zum Schlemmen ein.

Premiere feiert das Festival StreetArts!For Peace. Verteilt in der gesamten Kieler Innenstadt bieten Kieler Künstler am Freitag und Samstag jeweils von 13.00 bis 18.00 Uhr mit Musik, Poetry Slams, Kunst und Theater eine große Bandbreite an Kultur. Mit dem ursprünglich aus Bayern stammenden Konzept wird nun auch in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt ein Zeichen für Frieden und Einigkeit in der Welt gesetzt. Die gesammelten Spenden gehen zur Unterstützung der Ukraine an die UNICEF-Kinderhilfe.

Im Sinne der Regionalität gibt es auf dem Asmus-Bremer-Platz und Europaplatz neben handgemachten Waren, Gewürzen und Kaffee, verschiedenste Frühlingsboten zu entdecken. Alle Pflanzenliebhaber können sich bei den ausstellenden Gärtnereien inspirieren lassen und sich die Frühlingsgefühle in den eigenen Garten oder auf die Fensterbank holen. Kinder und ihre Eltern können mit dem Kieler Kunstquartier ihren eigenen Hosentaschen-Garten basteln.

Als Veranstaltungspartner bietet der Logistikdienstleister noord Transport mit seinen Lastenrädern klimafreundliche Lieferungen größerer Einkäufe zur Wunschzeit nach Hause an.

Ausgiebiges Schlemmen, Schnacken und Shoppen ist bei "Kiel blüht auf" somit ausdrücklich erwünscht.

Quelle: Kiel-Marketing e.V.