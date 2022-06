Kieler Woche Highlights 2022: unsere Top 10

Gleich am ersten Tag der Kieler Woche – Freitag, 18. Juni 2022 – findet die erste Balloon Sail Night Glow statt. Die mit Musik untermalte Lichtershow der Ballonpiloten bietet einen ganz besonderen Auftakt. Keine Sorge, falls ihr dieses besondere Event verpassen solltet: am Freitag darauf findet eine zweite Night Glow der Kieler Woche statt.

Diese und noch viele weitere Live Acts aus diversen Genres warten in der Kieler Innenstadt auf euch. Hier ist wirklich für jeden etwas dabei, also nichts wie hin!

Für Sportbegeisterte und Adrenalinjunkies bietet die Kieler Woche beim Bootshafen in der Kieler Innenstadt zehn Tage lang ein umfangreiches Wassersportprogramm an. Hier könnt ihr euch kostenlos an den angesagtesten Trendsportarten, wie Flyboarding, Surfen oder SUP , versuchen.

Dieser sogenannte internationale Teil der Kieler Woche geht von Samstag, 18. Juni 2022 , um 13.00 Uhr, bis Dienstag, 21. Juni 2022 , um 16.00 Uhr. Veranstalter ist der Kieler Yacht-Club in Kooperation mit dem Norddeutschen Regatta Verein aus Hamburg und dem Verein Seglerhaus am Wannsee aus Berlin .

"Hyggelig" geht es in dem verspielten Skandinavischen Fischerdorf an der Reventlouschleife – gegenüber der Reventloubrücke – in Kiel zu! Hier vergesst ihr komplett, dass ihr gerade in Kiel seid und fühlt euch direkt in einen Roman von Astrid Lindgren versetzt.

Bei dieser Attraktion der Kieler Woche könnt ihr mit Sicherheit einiges entdecken und tolle Leute kennenlernen. Oder ihr schlendert einfach ganz gemütlich über den Skandinavischen Markt und lasst die maritime Atmosphäre auf euch wirken.