Kieler Woche 2024: Sommermärchen mit vielen großen und kleinen Momenten

Da in diesem Jahr die kleinen Momente der Kieler Woche besonders im Fokus standen, betont Kämpfer die Bedeutung des großen Engagements der vielen Menschen im Hintergrund : "Ohne den Einsatz und den Enthusiasmus der ganzen Kieler-Woche-Familie wäre Kiels schönste Woche des Jahres so nicht möglich. Mein großer Dank gilt außerdem unseren Premiumpartnern Audi, REWE, Deutsche Fernsehlotterie und Visa sowie unseren Eventpartnern."

Höhepunkte, Top-Acts und ganz viele kleine Momente

Die Kieler Woche 2024 hatte viele Höhepunkten zu bieten, darunter die offizielle Eröffnung durch Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig und Holstein-Kiel-Legende Fin Bartels, die Verleihung des Weltwirtschaftlichen Preises sowie die Verleihung des Kulturpreises der Landeshauptstadt Kiel. Beliebte Klassiker wie der Internationale Markt auf dem Rathausplatz, die Willer Balloon Sail auf dem Nordmarksportfeld, die Junge Bühne, der Ocean Funpark am Bootshafen und das Familienfest Open Park im Volkspark lockten zahlreiche Gäste an.

Auf rund 20 Bühnen im ganzen Stadtgebiet sorgten hunderte vielfältige Bands und Künstlern für Stimmung. Zu den Headlinern gehörten in diesem Jahr Patrice, Pietro Lombardi, Guildo Horn und Juli (Rathausbühne – Landeshauptstadt Kiel); Stanfour, Tiffany und United Four (Rathausbühne – NDR); Malik Harris, Leony, Milow und Max Giesinger (Fördebühne –R.SH); VIZE, Esther Graf und Elif (Fördebühne – delta radio); sowie Royal Republic, Saltatio Mortis und Torfrock (Radio Bob! Rockcamp).

Ein besonderer Höhepunkt war das Classic Open Air mit Stefanie Heinzmann und dem Philharmonischen Orchester Kiel auf der Rathausbühne, präsentiert vom Kieler-Woche-Förderverein. Die "gewaltig leisen" Konzertabende auf der Krusenkoppel wurden von rund 16.000 Musikfans besucht – ein neuer Rekord.

Beim Kieler-Woche-Hoftheater im Hiroshimapark ließen Theatergruppen aus ganz Deutschland die Puppen tanzen. Rund 5.500 kleine Gäste staunten und fieberten mit – besonders gut angenommen wurden die exklusiven Vorführungen für Kitas an den Vormittagen.

Auf den Secret Stages präsentieren sich während der Kieler Woche viele bunte musikalische Newcomern und Geheimtipps abseits der großen Bühnen. Kieler-Woche-Fans konnten so besondere kleine Momente mit mehr als 100 regionalen Musiker genießen. Um noch mehr Menschen das Erleben der vielen kostenlosen Konzerthöhepunkte zu ermöglichen, wurden zwölf Konzerte von Gebärdensprachdolmetschenden begleitet. Auch zwei Vorführungen des Figurentheaters im Hoftheaters wurden übersetzt.

"Zahlreiche Stagehands, Künstler, Bands und Menschen im Hintergrund haben mit ganz viel Engagement und Herzblut dafür gesorgt, kleine, besondere und persönliche Momente in unsere Stadt zu bringen. Ihnen allen danke ich im Namen der gesamten Kieler-Woche-Familie ganz herzlich", erklärt Philipp Dornberger, Leiter des Kieler-Woche-Büros.

Damit wirklich alle die gemeinsame Entdeckungsreise voller großer und kleiner Momente genießen konnten, gab es in diesem Jahr ganz viele Aktionen und Initiativen rund um die Themen Teilhabe und Inklusion – von Begleitangeboten für einen gemeinsamen Kieler-Woche-Bummel über Regattabegleitfahrten für Rollifahrer und Blinde bis zu besonderen Angeboten für ältere Menschen.

"Eine solche Vielfalt an Angeboten habe ich bislang noch auf keinem Fest oder Festival erlebt. Wir sind wirklich stolz darauf, dass wir uns in diesem Bereich so weiterentwickelt haben. Auch in Zukunft wird die Kieler Woche die Themen Inklusion und Teilhabe großschreiben", so Dornberger.

Die Spiellinie feierte in diesem Jahr ihr 50. Jubiläum mit einer "Reise durch die Zeit" Neun Tage lang gingen die Kinder gemeinsam mit dem Spiellinie-Team der vhs-Kunstschule die Krusenkoppel auf eine Zeitreise. Insgesamt besuchten rund 260.000 kleine und große Gäste das einzigartige Kinder-Kultur-Angebot unter freiem Himmel.

Ganz besonders im Mittelpunkt standen in diesem Jahr die kleinen Momente der Kieler Woche – zum Beispiel die zahlreichen Sportturniere im ganzen Stadtgebiet, die Auftritte von Kleinkünstlern und "Local Heroes", die bunten Marktstände mit Köstlichkeiten und Kunsthandwerk oder die vielen kleineren kulturellen, religiösen und wissenschaftlichen Angebote.

Die Kieler Woche ist ein Segelfestival, ein Musikfestival – aber vor allem auch ein riesiges Familienfestival. In diesem gab es rund 500 abwechslungsreiche Angebote für Familien, Kinder und Jugendliche zu entdecken.

Auf allen Arealen der Kieler Woche konnte wieder ein einheitliches System zum bargeldlosen Bezahlen genutzt werden – unterstützt von den Kieler-Woche-Partner Visa und Förde Sparkasse. Ebenfalls einheitlich waren die Pfandbecher an den Kieler-Woche-Ständen. In diesem Jahr konnten die Besucher ihr Becherpfand spenden und damit zusätzlich Gutes tun: Jede Spende fließt zu 100 Prozent in soziale Projekte der Stiftung der Deutschen Fernsehlotterie.