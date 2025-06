AIDA bringt Kreuzfahrtfeeling und Urlaubslaune zur Kieler Woche 2025

Das Jubiläum unterstreicht d ie Bedeutung Kiels als wichtiger Kreuzfahrtstandort und die enge Verbundenheit der Stadt mit der Seefahrt . AIDA möchte auch in Zukunft dazu beitragen, Kiel als attraktives Kreuzfahrtziel weiter zu stärken und die Begeisterung für die Kreuzfahrt in der Bevölkerung zu wecken. Dafür möchte das Unternehmen die Informationsgrenzen zur Kieler Bevölkerung überschreiten und für mehr Aufklärung über die "weißen Riesen" im Hafen sorgen, sowohl über die Funktion und Bedeutung der Schiffe, als auch über die neuen und weitreichenden Nachhaltigkeitskonzepte.

Die Kieler Woche 2025 steht auch im Zeichen eines besonderen Kreuzfahrt-Jubiläums : Am 28. Juni wird der Seehafen Kiel den 4000. Kreuzfahrteinlauf seit Beginn der Kreuzfahrttradition in Kiel feiern. AIDA Cruises, die seit vielen Jahren eng mit dem Seehafen Kiel verbunden sind, werden an den Feierlichkeiten zu diesem Meilenstein teilnehmen .

Gemäß dem Motto der diesjährigen Kieler Woche "Ein Zuhause für alle" trafen sich Vertreter und Vertreterinnen von AIDA, dem Seehafen Kiel, Sartori & Berger und der Presse, um sich über den Stand der Kreuzfahrt in Kiel auszutauschen und in die Zukunft zu blicken

Beim "AIDA After Work" wurde auch die wirtschaftliche Bedeutung der Kreuzfahrt für die Stadt Kiel thematisiert. Die Kreuzfahrtgäste, die in Kiel an Land gehen, besuchen Sehenswürdigkeiten, Museen und den Einzelhandel und tragen so zur Belebung der Stadt bei.

Auch die Kreuzfahrer, die ihre Reise in Kiel starten, sorgen für zusätzliche Übernachtungen in Hotels und Pensionen und stärken den Tourismus in der Region. AIDA möchte als wichtiger Partner der Stadt Kiel dazu beitragen, diese positiven Effekte weiter auszubauen und die Zusammenarbeit zwischen Kreuzfahrtindustrie und lokaler Wirtschaft zu fördern.

AIDA Urlaubswelt an der Kiellinie

Während der gesamten Kieler Woche ist AIDA mit seiner Urlaubswelt an der Kiellinie vertreten, direkt gegenüber vom Fischbrötchenstand von MOBY. Von der erhöhten Dachterrasse aus haben die Besucher einen fantastischen Blick auf die Förde und das bunte Treiben am Wasser.

Die AIDA Urlaubswelt dient als zentrale Anlaufstelle für alle, die sich über die aktuellen Kreuzfahrtangebote informieren oder einfach die besondere Atmosphäre der Kieler Woche genießen möchten. Hier können die Gäste in Urlaubsstimmung kommen und das Kreuzfahrtfeeling hautnah erleben.

Große AIDA Abschlussinszenierung "Zu Hause unter Sternen"

Als absolutes Highlight präsentiert AIDA Cruises als Eventsponsor die große Abschlussinszenierung der Kieler Woche 2025. Unter dem Titel "Zu Hause unter Sternen" erwartet die Zuschauer am 29. Juni von 23:00 bis 23:30 Uhr ein atemberaubendes Spektakel mit Licht, Musik und Feuerwerk.

Die Inszenierung bildet den krönenden Abschluss der Festwoche und wird sicherlich wieder tausende Besucher in ihren Bann ziehen. AIDA setzt damit seine langjährige Tradition fort, das große Abschlussfeuerwerk der Kieler Woche zu präsentieren und für unvergessliche Momente zu sorgen.

AIDA bereichert die Kieler Woche 2025

Mit seinem Engagement als Eventsponsor und seiner Präsenz an der Kiellinie gestaltet AIDA Cruises die Kieler Woche 2025 aktiv mit. Durch die große Abschlussinszenierung, das "AIDA After Work" und die AIDA Urlaubswelt bringt die Reederei Kreuzfahrtfeeling und Urlaubslaune in die Landeshauptstadt und bereichert das maritime Volksfest um zusätzliche Attraktionen.

Gleichzeitig unterstreicht AIDA seine enge Verbundenheit mit Kiel und sein Bestreben, die Stadt als bedeutenden Kreuzfahrtstandort weiter zu stärken. Durch die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern und die Einbindung der Bevölkerung möchte AIDA dazu beitragen, Kiel noch lebenswerter und attraktiver zu machen und die Begeisterung für die Kreuzfahrt in der Region zu fördern.