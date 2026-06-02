Was waren die Gayk-Wäldchen?

Die Gayk-Wäldchen entstanden aus Zuversicht und Pragmatismus. Schnell wachsende Bäume sollten den Staub der Trümmer binden, Schatten spenden und Erholungsräume schaffen. Kieler Bürger und Schulkinder pflanzten gemeinsam mehr als 100.000 Bäume auf den Trümmerfeldern. Das letzte erhaltene Gayk-Wäldchen findet ihr an der Ecke Koldingstraße, Gerhardstraße und Jungmannstraße.

Wie entstand die Grüntangente?

Beim Wiederaufbau 1946 plante Kiel eine grundlegende Neuordnung. Wo früher dicht bebaute Quartiere ohne Grünflächen standen, entstand ein durchgängiges grünes Band. Die Grüntangente verbindet mehrere kleine Parkanlagen zwischen Lessinghalle und Förde. Sie zeigt, wie vorausschauend damals gedacht wurde – aus der Not heraus entstanden Orte mit Zukunft.

Welche Führungen könnt ihr erleben?

Von Juni bis September erwarten euch spannende Veranstaltungen rund um die Grüntangente. Ihr entdeckt die Geschichte des Stadtgrüns, lernt historische Gärten kennen und erfahrt Wissenswertes über Baumschutz und Stadtentwicklung. Alle Führungen sind kostenlos und bieten unterschiedliche Perspektiven auf Kiels grünes Erbe.

Die Termine im Überblick

Mittwoch, 17. Juni 2026, um 17.00 Uhr: "Stadtgrün statt Trümmer und Asphalt" mit Grünflächenamtsleiterin Petra Holtappel – 90-minütige Tour von der Lessinghalle zum Schwanenweg über Wiederaufbau und Klimaanpassung (Start: Lessinghalle, Lessingplatz 1)

"Stadtgrün statt Trümmer und Asphalt" mit Grünflächenamtsleiterin Petra Holtappel – 90-minütige Tour von der Lessinghalle zum Schwanenweg über Wiederaufbau und Klimaanpassung (Start: Lessinghalle, Lessingplatz 1) Sonntag, 2. August 2026, um 15.00 Uhr: Führung durch den Alten Botanischen Garten mit Günter Horstmann – 200 Jahre Geschichte, Bestandssicherung und Besichtigung des Topfhauses (Start: Literaturhaus, Schwanenweg 13)

Führung durch den Alten Botanischen Garten mit Günter Horstmann – 200 Jahre Geschichte, Bestandssicherung und Besichtigung des Topfhauses (Start: Literaturhaus, Schwanenweg 13) Sonntag, 6. September 2026, um 14.00 Uhr: Kieler Schlossgarten mit Landschaftsarchitekt Reiner Peters – 400 Jahre Geschichte vom Barockgarten bis heute und nachhaltige Pflege (Start: Innenhof Kieler Schloss)

Kieler Schlossgarten mit Landschaftsarchitekt Reiner Peters – 400 Jahre Geschichte vom Barockgarten bis heute und nachhaltige Pflege (Start: Innenhof Kieler Schloss) Donnerstag, 17. September, um 17.00 Uhr: "Bäume im Blick!" mit Baumsachverständigem Karsten Jäkel – Zustand der Gehölze, Erhaltungsmaßnahmen und klimaangepasste Baumarten (Start: Ecke Gerhardstraße/Jungmannstraße)

"Bäume im Blick!" mit Baumsachverständigem Karsten Jäkel – Zustand der Gehölze, Erhaltungsmaßnahmen und klimaangepasste Baumarten (Start: Ecke Gerhardstraße/Jungmannstraße) Mittwoch, 30. September 2026, um 17.00 Uhr: Stadtentwicklung und Grünplanung mit Architektin Jessica Degen – Entwicklung angrenzender Stadtteile und prägende Bauwerke (Start: Lessinghalle, Lessingplatz 1)

Wie wird die Erinnerung bewahrt?

Um die Bedeutung der Gayk-Wäldchen zu würdigen, wurde eine Informationstafel erneuert. Umweltdezernentin Alke Voß und Grünflächenamtsleiterin Petra Holtappel gossen gemeinsam mit Rolf Fischer von der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte einen neu gepflanzten Baum an. Diese symbolische Handlung verbindet Vergangenheit und Zukunft. Die Grüntangente zeigt: Verantwortungsvolle Planung zahlt sich über Generationen aus.

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