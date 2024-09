70. Todestag von Andreas Gayk: Stadtarchiv Kiel erhält wertvolles Dokument

View this post on Instagram

Als Andreas Gayk am 1. Oktober 1954 nach schwerer Krankheit verstarb, war die Trauer in Kiel und darüber hinaus groß. Zu seiner Beerdigung am 5. Oktober in der Kieler Ostseehalle war auch Bundespräsident Heuss eingeladen, der jedoch verhindert war. Stattdessen verfasste er eigenhändig eine Trauerrede, die sein Referent Hans Bott bei der Feier verlas.

Dieses handschriftliche Originalmanuskript befand sich im Privatbesitz von Dr. Gerd Küchmeisters verstorbener Frau, die es im Bewusstsein um seinen historischen Wert für die Stadt Kiel gegen das Archivarsethos persönlich bei einer Auktion erworben hatte. Nun, 70 Jahre nach Gayks Tod, übergab Dr. Küchmeister das wertvolle Dokument an das Kieler Stadtarchiv.

In der Rede würdigt Heuss den verstorbenen Oberbürgermeister in bewegenden Worten als "kampflustiges Naturell", dessen "schönes Temperament" jedoch nicht seine einzige Stärke gewesen sei. Vielmehr habe Gayk sich durch "tiefen Sach-Ernst", ein "empfindsames Rechtsgefühl" und "weiches Mitleiden-Können" ausgezeichnet.

Ein Geschenk für die Stadtgeschichte

Für das Stadtarchiv Kiel ist das Originalmanuskript eine bedeutende Bereicherung seiner Bestände. "Das Dokument ist nicht nur eine wertvolle Heuss-Handschrift", betont Archivleiter Dr. Johannes Rosenplänter. "Es hilft der Forschung zudem, die enge Verbindung des Bundespräsidenten mit Gayk und mit Kiel zu verstehen."

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer dankte der Familie Küchmeister für das großzügige Geschenk. Er sieht darin zugleich Ansporn und Verpflichtung: "Die Landeshauptstadt Kiel hat allen Grund, an Andreas Gayk zu erinnern. Für ihn war der Wiederaufbau auch ein moralischer, der Aufbau einer demokratischen Stadtgesellschaft. In diesem Sinn steht Kiel auch heute in seiner Tradition."

Ermöglicht wurde die Schenkung durch die Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte, die das Manuskript zunächst selbst erhalten hatte. Ihr Vorsitzender Rolf Fischer nimmt das Dokument eine "Initialzündung" für ein zukünftiges Projekt: In Zusammenarbeit mit der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel soll im kommenden Jahr eine umfassende wissenschaftliche Biografie über Andreas Gayk entstehen.

Das Manuskript steht neben anderen Zeitdokumenten zur Trauerfeier für Andreas Gayk ab sorfort Interessierten und Forschenden gegen Nachfrage im Stadtarchiv zur Einsicht zur Verfügung.