8 Garten- und Landschaftsbauservices in und um Kiel

1. Ayde Garten- und Landschaftsbau & Hausmeisterservice

View this post on Instagram

2. Dirk-Christian Schröder Garten- und Landschaftsbau

View this post on Instagram

Gärten sind die Passion von Dirk Christian Schröder. Bereits mit 5 Jahren war Gärtner sein Traumberuf. 1990 gründete er die Schröder Gartengestaltung GmbH & Co. KG in Rastorf. Das starke Team aus Fachkräften und Auszubildenden verfolgt gemeinsam ein Ziel: Kunden mit handwerklicher Qualität und kreativen Ideen für die Gestaltung und Pflege ihres Gartens zu begeistern.

3. DS Garten- und Landschaftsbau

Das Team von DS Garten- und Landschaftsbau ist Ihr Partner für alle Aufgaben rund um Gartenbau und Landschaftsbau in Kiel und Umgebung. Mit Erfahrung und Kreativität realisiert das Unternehmen Projekte von der Gartenplanung über Erdarbeiten, Pflasterarbeiten und Teichbau bis hin zu Rasenbau, Zaunbau und Baumfällungen.

Durch ressourcenschonende und nachhaltige Arbeitsweisen sorgt DS Garten- und Landschaftsbau für langanhaltende Freude an Ihrem Garten. Der Standort in Kiel mit guter Verkehrsanbindung ermöglicht es dem Team, Aufträge in der ganzen Stadt sowie in Rendsburg, Preetz, Neumünster, Eckernförde, Schleswig und Bad Segeberg zuverlässig und termingerecht umzusetzen. Von der Gartenpflege über Abbrucharbeiten bis zum Heckenschnitt – mit DS Garten- und Landschaftsbau erstrahlt Ihr Garten in Kiel in neuem Glanz.

Standort: Hangstraße 20

Website: ds-gartenbau.de