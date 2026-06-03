Was steht im Juni an?

Donnerstag 11.06., 19.00 bis 21.00 Uhr: Kameraspaziergang durch den Stadtteil, um gemeinsam Fotos von unbekannten Orten zu machen.

um gemeinsam Fotos von unbekannten Orten zu machen. Freitag 12.06., 15.00 bis 19.00 Uhr: Quartierstreff als offener Spieleabend

Montag, 15.06., 16.00 bis 19.00 Uhr: Keramikkreis zum gemeinsamen Töpfern

Montag, 15.06., 13.00 bis 19.00 Uhr, Quartiersstimmen: Gemeinsames Treffen, um verschiedene Gesichter des Südfriedhofs abzubilden und bildtechnisch einzufangen

Mittwoch, 17.06., 17.00 bis 19.00 Uhr: Quartiersrunde zum Anekdotensammeln verschiedener Geschichten vom Südfriedhof

Donnerstag 18.06., 18.00 bis 20.00 Uhr: Planungstreffen für die große Tauschparty am 18. Juli

Freitag 19.06., 15.00 bis 19.00 Uhr, Quartierstreff zur Planung eines Flohmarktes im August

Montag 22.06., 16.00 bis 19.00 Uhr, Kunstwerkstatt für Kinder mit gemeinsamen Basteln von Schmetterlingen, eine Anmeldung im Vorhinein ist notwendig

Mittwoch 24.06. 17.00 bis 19.00 Uhr: Quartiersrunde zum Anekdotensammeln verschiedener Geschichten vom Südfriedhof

Freitag 26.06. 15.00 bis 19.00 Uhr: Quartierstreff als offener Spielenachmittag

Montah 29.06. 13.00 bis 19.00 Uhr: Quartiersstimmen: Gemeinsames Treffen, um verschiedene Gesichter des Südfriedhofs abzubilden und bildtechnisch einzufangen

Wer macht die Werkstatt möglich?

Mia und Jakob verwirklichen hier ihre Abschlussarbeit in Raumstrategien. Mia bringt als Tischlerin und Mitarbeiterin im inklusiven Frei.Raum soziale Erfahrung mit. Jakob interessiert sich als Kommunikationsgestalter für urbanes Zusammenleben. Gemeinsam erforschen sie, wie Menschen Raum bilden und Gemeinschaft entsteht.

Die Quartierswerkstatt steht zunächst bis Ende Juni offen. Dank städtischer Förderung verlängert sich die Dauer wahrscheinlich um mindestens zwei weitere Monate. Hier müsst ihr nichts leisten, kaufen oder darstellen – kommt und geht nach eurem Bedürfnis.

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