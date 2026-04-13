Die Quartierswerkstatt für den Südfriedhof

Mia und Jakob verwirklichen hier ihre Abschlussarbeit in Raumstrategien an der Muthesius Kunsthochschule. Mia bringt als Tischlerin und Mitarbeiterin im inklusiven Frei.Raum viel soziale Erfahrung mit. Jakob interessiert sich mit seinem Hintergrund als Kommunikationsgestalter für Fragen des Miteinanders in Städten. Gemeinsam wollen sie erforschen, wie Menschen Raum bilden und Gemeinschaft entstehen kann.

Ein offener Raum für Begegnungen wartet auf euch. Hier müsst ihr nichts leisten, nichts kaufen und nichts darstellen. Das kleine Atelier mit Werkstatt steht zunächst für drei Monate bis einschließlich Juni offen, wahrscheinlich wird sich die Dauer aber dank städtischer Förderung um mindestens 2 Monate verlängern . Ihr könnt kommen und gehen, zuhören oder sprechen, allein sein oder andere treffen – ganz nach eurem Bedürfnis.

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Einmal pro Woche findet die Quartierswerkstatt statt – kostenfrei und offen für alle Nachbarn. Gemeinsam setzt ihr euch mit eurem eigenen Quartier auseinander. Wer seid ihr? Was macht euch aus? Was sind eure Wünsche und Ideen, die ihr vielleicht noch nie geteilt habt? Das Konzept entwickelt sich durch eure Rückmeldungen stetig weiter.

Ihr müsst nichts mitbringen, nichts können und nichts vorbereiten. Trotzdem freuen sich Mia und Jakob, wenn ihr euch einbringt: Wie lebt ihr hier? Was gefällt euch – und was nicht? Vielleicht möchtet ihr selbst etwas anstoßen – ein Treffen, eine kleine Aktion oder ein Projekt. Die beiden unterstützen euch gern dabei.

Die Quartierswerkstatt lebt von der Vielfalt unterschiedlicher Perspektiven. Jede Stimme ist willkommen und wertvoll. Es geht darum, möglichst niemanden auszuschließen oder zu überhören. Nach den ersten drei Monaten hoffen Mia und Jakob auf die Möglichkeit, das Projekt gemeinsam mit euch weiterzuführen und im Idealfall zu verstetigen.

Mia und Jakob suchen den Austausch mit erfahrenen Stadtmachenden. Sie freuen sich über Expertise zu Genehmigungen im öffentlichen Raum, Technik- und Materialleihe für Veranstaltungen sowie kulturpädagogische Methoden. Besonders wertvoll sind Erfahrungen zu Partizipationsformaten und niedrigschwelligen Angeboten für Kinder, Jugendliche, Senioren und Menschen mit Migrationsgeschichte. Auch Kontakte im Quartier Südfriedhof sind herzlich willkommen.

Ihr wollt mehr über spannende Nachbarschaftsprojekte erfahren? Auf kiel-magazin.de findet ihr viele weitere inspirierende Initiativen und Tipps für euer Quartier.