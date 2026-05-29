Wann? Sonntag, 31. Mai, 7. Juni (ausverkauft) und 14. Juni 2026, jeweils ab 15.00 Uhr Wo? von der Reventloubrücke Eintritt: ermäßigt 10,- Euro/ 15,- Euro

Was erwartet euch auf dem Kulturdampfer?

Der Kulturdampfer bietet euch zwei Stunden pure Unterhaltung auf der Kieler Binnenförde. Das junge Ensemble der Schule für Schauspiel präsentiert eine spritzige Revue. Beim Kulturköpfe-Quiz und dem Historischen Bilderrätsel könnt ihr euer Wissen testen. Eine Tombola mit attraktiven Gewinnen rundet das Programm ab.

Wann legt der Dampfer ab?

Die Fahrten starten jeweils um 15.00 Uhr von der Reventloubrücke. Ihr habt die Wahl zwischen zwei Terminen: am Sonntag, 31. Mai 2026 und am Sonntag, 14. Juni 2026. Die Fahrt am 7. Juni ist bereits ausverkauft. Plant also rechtzeitig und sichert euch eure Plätze für einen unvergesslichen Sonntagnachmittag.

Wie viel kostet die Fahrt?

Dank einer Förderung durch die Landeshauptstadt Kiel zahlt ihr nur 15 Euro pro Person. Ermäßigte Tickets gibt es für 10 Euro. Diese fairen Preise machen die Kulturfahrt für alle zugänglich. An Bord erwarten euch außerdem duftender Kaffee und leckerer Kuchen zu moderaten Preisen.

Warum ist diese Fahrt besonders?

Die Kombination aus Kultur, Unterhaltung und maritimem Flair macht den Kulturdampfer einzigartig. Ihr genießt die entspannte Atmosphäre auf dem Wasser, während euch ein abwechslungsreiches Programm geboten wird. Die MS Stadt Kiel bietet den perfekten Rahmen für einen geselligen Sonntagnachmittag mit Freunden oder Familie.

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