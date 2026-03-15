Was macht eine gute Tapas Bar aus? Eine erstklassige Tapas Bar zeichnet sich durch authentische spanische Küche und gemütliche Atmosphäre aus. Die kleinen Häppchen werden frisch zubereitet und laden zum geselligen Teilen ein. Hochwertige Zutaten, kreative Kombinationen und eine sorgfältige Zubereitung sind dabei entscheidend. In Kiel findet ihr mehrere Locations, die diese Kriterien erfüllen und euch echtes Urlaubsfeeling versprechen.

1. La Bodega del Sol

Tablett mit verschiedenen Speisen, © unsplash.com/ Maddi Bazzocco

Authentische spanische Küche trifft auf norddeutsche Gastlichkeit: La Bodega del Sol in der Brunswiker Straße 54 serviert euch frisch zubereitete Speisen in gemütlicher Atmosphäre. Besondere Highlights sind der leckere Käse und frischer Fisch, die mit Sorgfalt zubereitet werden. Vegetarische Küche wird bei La Bodega del Sol großgeschrieben. Die vielfältige Auswahl zeigt, wie köstlich gesunde Ernährung sein kann. Standort: Brunswiker Str. 54 Website: La Bodega del Sol

2. Azul

Aperol, Oliven und Pommes, © unsplash.com/ Dennis Schmidt

Das Azul lässt sich nicht in eine Schublade stecken. Betreiber Daniel bringt seine ecuadorianischen Wurzeln mit ein und serviert euch eine kreative Mischung aus mediterraner, arabischer und südamerikanischer Küche. Statt klassischer spanischer Tapas bekommt ihr hier Crossover-Tapas aus verschiedensten Regionen. Die Vielfalt macht den besonderen Reiz aus. Bei gutem Wetter genießt ihr auf den Außenplätzen den Blick auf den Bootshafen. Das Areal entwickelt sich zur neuen Kieler Mitte – mit mehr Raum zum Flanieren und Verweilen. Standort: Wall 2 Instagram: azul.kiel

3. Taverna del Mar

Steak, © unsplash.com/ Jose ignacio Pompe

In Heikendorf erwartet euch die Taverna Del Mar mit authentischer spanischer Küche und mediterranem Flair. Tapas, frischer Fisch, zartes Fleisch und saftige Steaks bringen euch den Geschmack Spaniens direkt auf den Teller. Die Einrichtung verbindet spanisches Flair mit norddeutschem Charme und schafft eine einladende Wohlfühlatmosphäre für jeden Anlass. Eure vierbeinigen Begleiter dürft ihr gerne auf die Terrasse mitbringen – dort sind Hunde herzlich willkommen. Standort: Dorfstraße 13A Website: Taverna del Mar

4. Buena Vista

Anstoßen mit Rotwein, © unsplash.com/ Kelsey Knight

Stellt euch vor: Ihr sitzt direkt am Ostseestrand, genießt authentische spanische Tapas und beobachtet den Sonnenuntergang – genau das erwartet euch im Buena Vista in Laboe. Die Tapasbar verbindet mediterranes Lebensgefühl mit maritimer Atmosphäre und lädt die ganze Familie zum Verweilen ein. Jedes Gericht bringt ein Stück spanische Esskultur auf euren Teller. Dazu serviert das Team gerne ausgewählte spanische Weine, die perfekt zu den mediterranen Spezialitäten passen. Standort: Strandstraße 9A Website: Buena Vista

5. Fährhuus

Tisch am Strand, © unsplash.com/ Erim Berk Benli

Im Fährhuus in Heikendorf erwartet euch authentische andalusische Küche nach traditionellen Rezepten. Die Tapas-Bar verbindet spanische Gastfreundschaft mit frischen Zutaten und dem echten Geschmack Südspaniens. Hier könnt ihr die Vielfalt der Tapaskultur in gemütlicher Atmosphäre erleben. Standort: Strandweg 8A Website: Fährhuus

6. Concilium Culinarium

Gegrillte Peperoni, © unsplash.com / Dina Spencer

Mitten in der Plöner Innenstadt erwartet euch original spanische Tapas-Küche mit mediterranem Flair. Das Concilium Culinarium verbindet authentische Spezialitäten mit gemütlichem Ambiente – perfekt für einen Urlaubsmoment in Schleswig-Holstein. Dank der guten Anbindung ist das Restaurant auch aus Kiel schnell erreichbar. Durch die offene Küche könnt ihr den Köchen bei der Arbeit zusehen. Im Sommer locken zwei Terrassen: eine zur Innenstadt und eine mediterrane im Innenhof. Spanische Musik im Hintergrund sorgt für echtes Urlaubsfeeling. Standort: Lange Str. 30 Website: Concilium Culinarium Noch mehr kulinarische Highlights in der Region entdecken? Wir von kiel-magazin.de haben viele weitere Restaurant-Tipps für euch parat.

Ortsinformationen La Bodega del Sol Brunswiker Str. 54 24105 Kiel Website

Karte anzeigen

Weitere Ortsinformationen Azul Bar Wall 2 24103 Kiel

Taverna del Mar Dorfstraße 13A 13A 24226 Heikendorf Website

Buena Vista Strandstraße 9A 24235 Laboe Website

Fährhuus Strandweg 8A 8A 24226 Heickendorf Website