Hundefreundliche Restaurants in Kiel: Genuss für Zwei- und Vierbeiner

Ob entspanntes Frühstück am Morgen, gemütliches Mittagessen oder genussvolles Dinner am Abend – wir haben für dich die 7 besten Restaurants zusammengestellt, in denen sowohl du als auch dein Hund sich rundum wohlfühlen könnt. Hier findest du Restaurants, die nicht nur kulinarisch überzeugen, sondern auch eine entspannte Atmosphäre für Hundebesitzer schaffen. Warum Kiel besonders hundefreundlich ist Kiel hat als Universitäts- und Hafenstadt eine offene und tolerante Mentalität entwickelt. Die vielen Grünflächen, Parks und die Nähe zum Wasser machen die Stadt ohnehin zu einem attraktiven Ort für Hundebesitzer. Diese hundefreundliche Grundhaltung spiegelt sich auch in der Gastronomie wider. Viele Restaurantbesitzer sind selbst Hundeliebhaber und verstehen die Bedürfnisse von Gästen mit Vierbeinern. Die maritime Kultur Kiels trägt zusätzlich zu dieser entspannten Haltung bei. In einer Stadt, in der das Leben am und mit dem Wasser im Mittelpunkt steht, herrscht generell eine gelassenere Atmosphäre. Diese Mentalität überträgt sich auch auf den Umgang mit Hunden in Restaurants und Cafés. Was macht ein Restaurant hundefreundlich? Platz und Komfort: Hundefreundliche Restaurants bieten ausreichend Platz, damit dein Vierbeiner entspannt neben oder unter dem Tisch liegen kann. Besonders Außenbereiche und Terrassen sind ideal, da hier mehr Bewegungsfreiheit herrscht.

1. Mu:d Coffee

Das Mu:d Coffee ist ein echter Geheimtipp für Hundebesitzer und zeigt, wie vielfältig und weltoffen Kiels Gastronomie sein kann! Hier sind Vierbeiner ausdrücklich willkommen und können entspannt neben dem Tisch liegen, während du die außergewöhnliche Fusion aus asiatischer, korsischer und vietnamesischer Küche genießt. Das Besondere: Die Speisekarte bietet eine beeindruckende Vielfalt für jeden Geschmack – von herzhaften Hauptgerichten wie Bibimbap und Gimbap über süße Verführungen wie Mango-Klebreis und Mochi bis hin zu frischen Dim Sum und Gyoza. Dein Hund wird die entspannte Atmosphäre lieben, während du dich durch hausgemachte Kuchen, Waffeln oder erfrischende Smoothies wie Virgin Mangonade oder Hibiskus Passion Sunlight probierst. Der authentische vietnamesische Kaffee ist ein absolutes Highlight! Mit zwei Standorten, kostenlosem WLAN und der Möglichkeit zum Takeaway ist das Mu:d Coffee perfekt für längere Aufenthalte mit deinem vierbeinigen Freund. Standort: Schloßstraße 19 | Holtenauer Straße 176

Website: mud-coffee-kiel.eatbu.com

2. Schiffercafé

Das maritime Schiffercafé direkt an der Kieler Förde ist ein wahrer Traum für Hundebesitzer und verkörpert norddeutsche Gemütlichkeit pur! Hier könnt ihr gemeinsam den traumhaften Blick aufs glitzernde Wasser genießen, während du dir ein leckeres Fischbrötchen oder warme Speisen aus der Küche gönnst. Das Frühstück ist besonders empfehlenswert: stell dir vor, wie entspannt der Tag beginnt, wenn du im Strandkorb sitzt und dein Hund neben dir die frische Seeluft schnuppert! Der Außenbereich lädt zu stundenlangen, entspannten Aufenthalten ein, und die warme Küche bietet herzhafte Gerichte für den größeren Hunger. Besonders schön: Das Café ist während der Sommersaison täglich von geöffnet, so dass ihr flexibel entscheiden könnt, wann ihr vorbeischaut. Ein idealer Ort für Hundebesitzer, die echte norddeutsche Gastfreundschaft mit ihrem treuen Begleiter erleben möchten. Standort: Tiessenkai 9-10

Website: schiffercafe-kiel.de

3. Westside Bar & Pizzeria

Die Westside Bar & Pizzeria ist ein absolutes Muss für alle Pizzaliebhaber mit Hund und begeistert mit ihrer entspannten, ungezwungenen Atmosphäre! Hier kannst du mit deinem Vierbeiner die legendären Pizzen genießen, die von Gästen durchweg als "beste Pizza in Kiel" und "unglaublich lecker" gelobt werden. Das Besondere: Du kannst sogar große 50er-Pizzen mit zwei verschiedenen Belägen bestellen – perfekt, wenn du dich nicht entscheiden kannst oder am nächsten Tag nochmal Pizza genießen möchtest! Der knusprige Teig in Kombination mit kreativen Belägen wie Pulled Beef macht jeden Bissen zu einem Genuss. Das freundliche und aufmerksame Personal sorgt dafür, dass sich auch dein Vierbeiner willkommen fühlt, während ihr euch durch die Speisekarte probiert. Dazu gibt es erstklassige Cocktails, die den Besuch perfekt abrunden. Die kurzen Wartezeiten und die Takeaway-Option machen das Restaurant besonders hundefreundlich und flexibel. Standort: Christian-Kruse-Straße 11, 24118 Kiel

Website: westsidepizza.de

4. Fischers Fritz im Hotel Birke

Das elegante Fischers Fritz Restaurant im Hotel Birke empfängt auch vierbeinige Gäste mit der typisch norddeutschen Herzlichkeit und bietet ein besonderes "feinheimisches" Erlebnis! Hier könnt ihr gemeinsam die regionale Küche mit Fokus auf frische, lokale Produkte erleben. Das Restaurant ist stolz auf seine schleswig-holsteinischen Wurzeln und serviert fangfrischen Fisch direkt vom Kutter sowie andere norddeutsche Spezialitäten. Besonders hundefreundlich: Die großzügige Restaurantterrasse bietet genügend Platz für entspannte Stunden mit deinem Hund, während du die Aussicht genießt. Das Frühstücksbuffet mit regionalen Produkten ist ein perfekter Start in den Tag, und auch das À-la-carte-Angebot lässt keine Wünsche offen. Das herzliche Serviceteam sorgt dafür, dass sich alle Gäste – ob auf zwei oder vier Beinen – rundum wohlfühlen. Nach dem Essen könnt ihr noch in der gemütlichen Kaminbar entspannen. Standort: Martenshofweg 2-8, 24109 Kiel

Website: hotel-birke.de

5. MeerRestaurant

Das MeerRestaurant in Strande ist ein absoluter Traum für Hundebesitzer und bietet authentische norddeutsche Gastlichkeit in einmaliger Lage! Mit der großen Terrasse mit Sonne zu jeder Tageszeit und dem traumhaften Blick auf die Kieler Förde könnt ihr hier perfekt entspannen. Dein Hund kann die maritime Atmosphäre und die frische Seeluft genießen, während du dich durch die kreative, saisonale Küche mit regionalem Fokus probierst. Das Restaurant ist täglich geöffnet, das À-la-carte-Angebot gibt es von 12.00 bis 20.30 Uhr. Besonders schön: Das "Frühstück mit Aussicht" ist der perfekte Start in den Tag, und ab dem frühen Nachmittag warten hausgemachte Kuchen und Torten auf euch. Die Küche arbeitet mit frischem Fisch, hochwertigem Fleisch und kreativen vegetarischen Kompositionen – Qualität und Handwerk stehen im Mittelpunkt. Das Restaurant ist auch perfekt für besondere Anlässe geeignet und bietet individuelle Beratung für Events. Der lichtdurchflutete Gastraum und die persönliche Atmosphäre machen jeden Besuch zu etwas Besonderem. Standort: Am Deich 1, 24229 Strande

Website: meer-restaurant.de

6. KOS Fine Dining

Auch das gehobene KOS Fine Dining zeigt sich hundefreundlich und beweist, dass Fine Dining und Vierbeiner durchaus zusammenpassen! Hier könnt ihr gemeinsam das außergewöhnliche kulinarische Erlebnis von Arne Linke genießen – "Fine Dining etwas anders, ungezwungen, frech und immer am Geschmackslimit". Das Besondere: Die Küche arbeitet überwiegend mit regionalen Produkten, immer saisonal und von bester Qualität, kombiniert mit Aromen der Welt und verschiedensten Kochtechniken. Dabei wird jedes Produkt in Gänze verarbeitet – Nachhaltigkeit wird hier gelebt! Die wechselnden Menüs (Classic und Vegi) bieten immer neue Geschmackserlebnisse, von Gelbschwanzmakrele über Blumenkohl mit Haselnuss bis hin zu kreativen Desserts. Das ungezwungene, freche Ambiente macht es möglich, dass auch dein Hund sich wohlfühlt, während du die außergewöhnlichen Geschmackskombinationen erlebst. Geöffnet ist Mittwoch bis Samstag – perfekt für einen besonderen Abend mit deinem vierbeinigen Begleiter. Standort: Hamburger Chaussee 183, 24113 Kiel

Website: kos-kiel.de

7. Nordwind

Das Nordwind bietet eine entspannte, unkomplizierte Atmosphäre für Hundebesitzer und ihre Vierbeiner und ist perfekt für den alltäglichen Genuss! Hier könnt ihr gemeinsam das Frühstück oder den Mittagstisch genießen. Das À-la-carte-Angebot bietet flexible Möglichkeiten für jeden Hunger. Die freundliche, ungezwungene Atmosphäre und das unkomplizierte Ambiente machen es zu einem perfekten Ort für eine entspannte Pause mit deinem treuen Begleiter. Besonders praktisch: Die regelmäßigen Öffnungszeiten und die Lage machen das Nordwind zu einem zuverlässigen Anlaufpunkt für Hundebesitzer, die Wert auf gutes Essen in entspannter Atmosphäre legen. Standort: Kiellinie 61, 24105 Kiel

Website: nordwind-kiel.de

Ortsinformationen Mu:d Coffee Kiel Schloßstraße 19 24103 Kiel 0431/12856307 E-Mail Website Facebook Instagram

Weitere Ortsinformationen Mu:d Coffee 2 Holtenauer Straße 176 24105 Kiel 0431/28910089 E-Mail Website Instagram

Das Schiffercafé Kiel Tiessenkai 9-10 24159 Kiel 0431/9089676 E-Mail Website Facebook Instagram

Westside Bar & Pizzeria Christian-Kruse-Straße 11 24118 Kiel 0176/46135529 E-Mail Website Instagram

Fischers Fritz im Hotel Birke Martenshofweg 2 24109 Kiel 0431/5331300 E-Mail Website Instagram

MeerRestaurant Am Deich 1 24229 Strande 04349/8511 E-Mail Website Facebook Instagram

KOS Fine Dining Hamburger Chaussee 183 24113 Kiel 0431/6409205 E-Mail Website Facebook Instagram

Nordwind Kiellinie 61 24105 Kiel 0431/57080110 E-Mail Website Instagram

