Waffeln sind nicht nur lecker, sondern auch ein Stück Lebensfreude. Sie eignen sich perfekt als Belohnung nach einem Stadtbummel oder als gemütlicher Treffpunkt mit Freunden. Viele Kieler Waffelläden sind echte Geheimtipps mit familiärer Atmosphäre. Die Kombination aus traditionellem Handwerk und kreativen Ideen macht jeden Besuch zu einem besonderen Erlebnis. Wir waren für euch unterwegs und hier ist unsere Auswahl von Waffel-Läden in Kiel für euch: 1. Waffel-Paradies An der Waffel Kiel

Bei An der Waffel in Kiel erwartet euch Waffel-Genuss der besonderen Art. Das gemütliche Café backt alle Waffeln frisch aus Bio-Zutaten und serviert dazu knusprige Waffel-Churros. Besonders kreativ wird es beim Eis: Rund 20 wechselnde Sorten stehen zur Auswahl, darunter ausgefallene Kreationen wie Franzbrötchen-Eis und Biscoff Lotus. Der hausgemachte Pistaziendip wird auf dem Eis knackig und sorgt für ein besonderes Geschmackserlebnis. Das Team orientiert sich an aktuellen Food-Trends und bringt regelmäßig neue Ideen auf die Karte. Dazu gibt es richtig guten Kaffee und kreative Drinks wie Strawberry Iced Matcha Latte oder Iced White Chocolate Mocha. Die entspannte Atmosphäre lädt zum Verweilen ein und macht jeden Besuch zu einer kreativen Genussauszeit. Standort: Brunswiker Str. 59

Brunswiker Str. 59 Instagram: anderwaffel 2. Dat Waffelhuus – Waffeln nach Omas Geheimrezept

Im Dat Waffelhuus in Plön erwartet euch ein Waffelerlebnis der besonderen Art. Jede Waffel wird hier frisch nach Omas einzigartigem Rezept zubereitet und mit Liebe zum Detail individuell gestaltet. Das gemütliche Café bietet nicht nur köstliche Waffelkreationen, sondern auch erfrischendes Softeis und XXL-Milchshakes. Besonders praktisch: Das Dat Waffelhuus eignet sich perfekt für private Veranstaltungen. Im gemütlichen Innenbereich finden bis zu 20 Personen Platz, alternativ können Feiern auch im Freien stattfinden. Das freundliche Team sorgt in entspannter Atmosphäre dafür, dass sich alle Gäste wohlfühlen. Standort: Lange Str. 42

Lange Str. 42 Website: datwaffelhuus.de 3. Café RESTEZ!unique – Französische Waffel-Kunst in Kiel

Croissant mit Lachs und Kavier, © unsplash.com / Christian Dala

Das französische Café im Herzen Kiels serviert nicht nur erstklassigen Kaffee und französisches Backwerk, sondern auch köstliche Waffeln in süßen und herzhaften Variationen. Die süßen belgischen Klassiker kommen mit roter Grütze, Sahne, Vanillesauce, Ahornsirup oder Nutella. Bei den herzhaften Waffeln überzeugt besonders die "Kieler Lachswaffel" mit Räucherlachs und Senf-Dill-Sauce. Das RESTEZ!unique liegt zentral zwischen Kaistraße und Sophienhof und bietet französische Atmosphäre mit leisen Chansons. Perfekt für eine Pause vom Shopping oder die Wartezeit bis zum nächsten Zug. Das Café serviert direkt gehandelten Kaffee und frisches Backwerk aus eigener Produktion. Standort: Kaistraße 30

Kaistraße 30 Website: unique-atlantic.de 4. Elefant am Strand – Waffel-Paradies mit Meerblick

Waffeln mit Eis, © unsplash.com / Saurav Rastogi

Das Strandcafé am Falckensteiner Strand begeistert seit 2016 mit einer unschlagbaren Lage direkt an der Kieler Förde. Der "Elefant" serviert herzhafte und süße Waffeln in kreativen Variationen – von Jalapeños mit Käse über Pilze bis hin zu Rote-Bete mit Ziegenkäse. Viele Waffeln gibt es auch in vegan-glutenfreier Alternative. Alle Kuchen werden selbst gebacken, vom legendären Käsekuchen über New York Cheesecake bis hin zu Rhabarberstreusel. Das Café setzt auf Nachhaltigkeit: Fairtrade-Kaffee von GEPA und Milch von der regionalen Angelner Molkerei Jensen. Gäste genießen den Blick auf Laboe und die Ostsee, während Kinder im Sand spielen. Im Winter sorgt ein gemütlicher Kamin für warme Atmosphäre. Standort: Falckensteiner Strand 81

Falckensteiner Strand 81 Website: elefant-am-strand.de 5. Dorfteich Cafe – Waffel-Paradies am idyllischen Dorfteich

Garten mit Tisch und Stühle, © unsplash.com / Robin Wersich

Das Dorfteich Cafe verzaubert Waffel-Liebhaber mit seiner malerischen Lage und hausgemachten Köstlichkeiten. Hier werden frische Waffeln in gemütlicher Atmosphäre direkt am Dorfteich serviert - ein echtes Erlebnis für alle Sinne. Die idyllische Lage macht jeden Besuch zu einem kleinen Ausflug ins Grüne. Gäste schwärmen von der entspannten Stimmung und dem freundlichen Service. Neben den berühmten Waffeln bietet das Cafe auch weitere leckere Speisen und erfrischende Getränke an. Familien und Waffel-Fans finden hier den perfekten Ort zum Verweilen und Genießen. Standort: Am Dorfteich 3

Am Dorfteich 3 Website: dorfteichcafe.de 6. Mu:d Coffee – Asiatische Waffel-Fusion

Eine Waffel mit Früchten, Eis und Puderzucker, © unsplash.com / Eve Lyn

Das Mu:d Coffee in Kiel vereint asiatische Küche mit erstklassigen Waffeln und vietnamesischem Kaffee. Das gemütliche Café mit zwei Standorten serviert neben traditionellen asiatischen Gerichten wie Dimsum, Gyoza und Bibimbap auch köstliche süße Leckereien. Besonders die hausgemachten Waffeln begeistern Gäste jeden Alters. Die Fusion-Küche kombiniert asiatische Tradition mit modernen Einflüssen. Dazu gibt es echte vietnamesische Kaffeebohnen und erfrischende Limonaden wie Virgin Mangonade oder Blue Basil. Beide Standorte bieten Außenbereiche, kostenloses WLAN und Take-Away-Service. Haustiere sind willkommen, verschiedene Zahlungsmethoden werden akzeptiert. Standorte: Schloßstraße 19 und Holtenauer Str. 176

Schloßstraße 19 und Holtenauer Str. 176 Website: mud-coffee-kiel.eatbu.com Auf der Suche nach weiteren kulinarischen Highlights? Wir von kiel-magazin.de haben noch viele andere Tipps für euch parat.

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Weitere Ortsinformationen Dat Waffelhuus Lange Str. 42 42 24306 Kiel 04522/7463037 Website

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Elefant am Strand Falckensteiner Strand 81 24159 Kiel 0431/53038143 E-Mail Website Facebook

Dorfteich Cafe Am Dorfteich 3 24232 Schönkirchen 04348/914754 Website