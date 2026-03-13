Welche Bedeutung haben Schiedspersonen?

Schiedspersonen sind neutrale Mittler in festgefahrenen Konflikten. Sie führen formelle Schlichtungsverfahren durch und versuchen mit Verhandlungsgeschick, komplizierte Situationen zu entschärfen. Ziel ist es, Streitigkeiten durch einen Vergleich zu beenden, ohne den Weg vor Gericht. Ihre Arbeit spart Zeit, Nerven und Kosten für alle Beteiligten.

Die Landeshauptstadt Kiel sucht für drei Schiedsbezirke neue Ehrenamtliche:

Hassee/Russee

Suchsdorf

Neumühlen Dietrichsdorf

Voraussetzung ist ein Wohnsitz in Kiel. Die Ernennung erfolgt nach Vorschlag des Ortsbeirats durch die Ratsversammlung. Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.

Wie könnt ihr euch bewerben?

Interessierte können sich bis zum 8. April beim Rechtsamt bewerben. Sendet eure Unterlagen an: Rechtsamt der Landeshauptstadt Kiel, Postfach 1152, 24103 Kiel. Wissenswertes rund um das Ehrenamt findet ihr unter online. Dort erfahrt ihr alles über Aufgaben, Anforderungen und den Ablauf.

Birgit Kloppenburg vom Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. – Bezirksvereinigung Kiel – gibt Auskunft unter der Kieler Rufnummer 333991. Auch Petra Reiß und Nicole Stampfl vom städtischen Rechtsamt helfen weiter: Sie sind unter den Kieler Telefonnummern 901-2788 und 901-2726 erreichbar. Persönliche Beratung klärt offene Fragen schnell und unkompliziert.

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