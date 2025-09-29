Schulstraße Skagenweg: Kiels Verkehrsversuch für mehr Sicherheit vor der Schule

Was gut gemeint ist, wird schnell zur Gefahr für alle Schulkinder. Genau dieses Problem geht die Stadt Kiel jetzt gezielt an – mit einem innovativen Verkehrsversuch im Skagenweg.

Ein mutiger Schritt für mehr Kindersicherheit

Seit dem 29. September 2025 läuft im Skagenweg, der zur Schule am Heidenberger Teich führt, ein besonderer Verkehrsversuch. Die Stadt hat die Straße zur temporären Schulstraße erklärt und damit ein klares Zeichen für mehr Verkehrssicherheit gesetzt. Der Versuch ist vorerst bis zu den Sommerferien 2026 angelegt. Es ist also genug Zeit, um zu beweisen, dass weniger Elterntaxis tatsächlich mehr Sicherheit bedeuten.

Das Konzept ist so einfach wie wirkungsvoll: An Schultagen zwischen 7.30 und 8.10 Uhr morgens sowie zwischen 15.30 und 16.10 Uhr nachmittags dürfen nur noch Anwohnende mit Ausnahmegenehmigung in die Straße einfahren. Eine Schranke reguliert den Verkehr und sorgt dafür, dass die Regelung auch eingehalten wird.

"Kinder haben ein Recht auf selbstständige und sichere Mobilität", betont Mobilitätsdezernentin Alke Voß. "Mit der Schulstraße schaffen wir die nötigen Bedingungen dafür. Das Pilotprojekt ist ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung kinderfreundliche Stadt – auch beim Verkehr."

Wenn 60 Autos zur täglichen Gefahr werden

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Täglich drängten sich bis zu 60 Autos in die Sackgasse Skagenweg. Die Folgen waren vorhersehbar und gefährlich. Eltern mussten in der engen Straße wenden, blockierten dabei Gehwege und schufen unübersichtliche Situationen. Nicht selten führte der Stress zu Konflikten zwischen den Eltern selbst.

Besonders problematisch war die Sackgassenlage, die die Situation zusätzlich verschärfte. Trotz zahlreicher Versuche der Schule und der Stadt, das Problem zu lösen, von Elternbriefen über Halteverbote bis hin zu regelmäßigen Kontrollen durch Ordnungsamt und Polizei, blieb die Lage unübersichtlich und gefährlich.

Die Ironie dabei: Die Elterntaxis gefährden ausgerechnet die überwiegende Mehrheit der Kinder, die zu Fuß, mit dem Roller oder mit dem Fahrrad zur Schule kommen. Kinder, die eigentlich vorbildlich unterwegs sind und ihre Mobilität selbstständig gestalten.

Praktische Alternativen für alle Bedürfnisse

Die Stadt Kiel hat den Verkehrsversuch nicht einfach verordnet, sondern durchdachte Alternativen geschaffen. Für Eltern, die dennoch auf das Auto angewiesen sind, stehen am Aalborgring zwei Elternhaltestellen mit insgesamt 20 Stellplätzen zur Verfügung. Der Weg von dort zur Schule beträgt nur rund 100 Meter, eine Strecke, die Kinder problemlos allein bewältigen können.

Noch interessanter sind die fünf Laufbushaltestellen, die entlang der Hauptschulwegachsen eingerichtet wurden. Hier können sich Kinder treffen und gemeinsam zur Schule gehen. Gemeinsam zur Schule zu gehen macht Spaß und schafft Freundschaften.

Rücksicht auf alle Beteiligten