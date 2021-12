Weihnachten sorgt für Terminänderungen

Die Wochenmärkte in Mettenhof und in der Wik enden an Heiligabend, Freitag, 24. Dezember 2021, bereits um 12.00 Uhr. Die Wochenmärkte in Schilksee und Holtenau fallen ersatzlos aus, wohingegen die Märkte auf dem Exerzierplatz, in Elmschenhagen und in Dietrichsdorf von Samstag, 25. Dezember 2021, auf den 24. Dezember 2021 vorverlegt werden. Diese enden ebenfalls um 12.00 Uhr. Die Wochenmärkte in Gaarden und Friedrichsort am 25. Dezember 2021 fallen dagegen aus.

Die Weihnachtsmärkte auf dem Holstenplatz, dem Rathausplatz und dem Bernhard-Minetti-Platz enden am Donnerstag, 23. Dezember 2021. Auf dem Asmus-Bremer-Platz haben die Stände an Heiligabend von 10.30 bis 14.00 Uhr geöffnet. Am 25. und 26. Dezember 2021 ist der Markt dort geschlossen, von Montag, 27. Dezember, bis Donnerstag, 30. Dezember 2021, von 10.30 bis 21.00 Uhr sind die Stände geöffnet – gastronomische Buden schließen erst um 22.00 Uhr.

Alle städtischen Behörden und Einrichtungen bleiben am 24. Dezember 2021 geschlossen.

Zusätzlich sind die Zentralbücherei und alle Stadtteilbüchereien am 25. und 26. Dezember 2021 geschlossen. Darüber hinaus bleiben die Stadtteilbüchereien in Suchsdorf, Dietrichsdorf, Holtenau, Gaarden sowie die Kinderbücherei Schützenpark bis zum 2. Januar 2022 zu. Die Kinderbücherei Wik bleibt am 23. Dezember 2021 geschlossen. Die Zentralbücherei sowie die Stadtteilbüchereien Elmschenhagen, Friedrichsort, Mettenhof und die Kinderbücherei Wik haben vom 27. bis 30. Dezember 2021 an den gewohnten Tagen geöffnet.

Das Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseum ist an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag geschlossen. Am zweiten Weihnachtstag sind die Fischhalle und der Warleberger Hof zwischen 10.00 und 18.00 Uhr geöffnet. Die Stadtgalerie bleibt am 24. und 25. Dezember 2021 zu, hat aber am zweiten Weihnachtstag zwischen 11.00 und 17.00 Uhr geöffnet.

Während der Weihnachtsferien vom 23. Dezember 2021 bis zum 8. Januar 2022 macht die Musikschule ebenfalls Ferien. Telefonisch kann die Verwaltung am Dienstag, 4. Januar, und Donnerstag, 6. Januar 2022, jeweils von 9.00 bis 12.00 Uhr erreicht werden. Die Förde-Volkshochschule (Förde-vhs) hat vom 23. bis 31. Dezember 2021 Schließzeit. Ab dem 3. Januar 2022 gelten die gewohnten Öffnungszeiten.

Das Hörnbad bleibt am 24. und 25. Dezember 2021 geschlossen. Am 26. Dezember 2021 haben der Sportbereich von 8.00 bis 20.00 Uhr, der Freizeitbereich von 10.00 bis 19.00 Uhr und der Saunabereich von 10.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. Die Schwimmhalle Schilksee ist vom 24. bis 26. Dezember 2021 geschlossen. Beide Schwimmbäder öffnen vom 27. bis 30. Dezember 2021 zu den bekannten Zeiten.

Die Wertstoffhöfe und die Schadstoffsammelstelle bleiben am 24. und 25. Dezember 2021 geschlossen. Zudem macht das ABK-Schadstoffmobil Winterpause und bleibt vom 23. Dezember 2021 bis 16. Januar 2022 auf dem Betriebshof. Der erste offene Samstag der Schadstoffsammelstelle im kommenden Jahr ist der 5. Februar 2022. Die Abfuhrtermine für die Mülltonnen (auch Gelbe Säcke) sind in diesem Jahr nicht von den Feiertagen betroffen.

Im Gegensatz zur restlichen Führerscheinstelle, Saarbrückenstraße 147, bleibt der extra eingerichtete Antragsannahmeschalter für den Führerscheinumtausch der Geburtsjahrgänge 1953-1958 vom 27. bis 30. Dezember 2021 geschlossen.

Die offene Sprechstunde des Fachdienstes Kindertagespflege wird in Woche vom 27. bis 31. Dezember 2021 nicht angeboten.

Das Einwohnermeldeamt im Rathaus, Fleethörn 9, und die Stadtteilbürgerämter – bis auf Pries / Friedrichsort – haben zwischen Weihnachten und Silvester zu den gewohnten Zeiten geöffnet.

Das Stadtarchiv bleibt vom 27. bis 30. Dezember 2021 geschlossen.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel