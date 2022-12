Choralblasen an Weihnachten und Silvester findet nach zweijähriger Pause wieder statt

An Heiligabend spielt das Philharmonische Quartett – Thilo Schramm, Joachim Schuster, Siegfried Schürmann und Ewald Wöhrle – um 12.00 Uhr auf dem Balkon des Verlagshauses der Kieler Nachrichten bekannte Weihnachtslieder. Ehrenamtliche Helfer:innen verteilen von der Landeshauptstadt Kiel produzierte Liederhefte, um das Mitsingen zu erleichtern.

An gleicher Stelle kann auch am Silvesterabend, 31. Dezember 2022, um 18.00 Uhr den festlichen Chorälen gelauscht und gemeinsam gesungen werden.

Nicht fehlen darf beim Choralblasen der Punschstand des Lions Clubs Kiel-Baltic. Bei dem traditionellen Punschverkauf können Anwesende sich aufwärmen und zugleich Gutes tun. Der Erlös des Verkaufs ist wie immer für einen guten Zweck bestimmt. In diesem Jahr geht das Geld an die Kieler Tafel.

Die Kieler Nachrichten bieten am Stand des Lions Clubs eine Rabattaktion: Wer am Punschstand die KN+ App vorzeigt – entweder bereits auf dem Handy installiert oder direkt vor Ort heruntergeladen –, bekommt den Punsch einen Euro günstiger. Die Aktion wird nur beim ersten Termin am 24. Dezember 2022 um 12.00 Uhr angeboten.

Organisiert wird die Veranstaltung vom Amt für Kultur und Weiterbildung der Stadt in Zusammenarbeit mit den Kieler Nachrichten und dem Lions Club. Die Organisator:innen freuen sich nach zwei Jahren Pause, die beliebte Tradition fortführen und damit vielen Menschen ein stimmungsvolles Erlebnis verschaffen zu können.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel