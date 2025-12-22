Warum wurde das Ferienprogramm gerettet?

Als städtische Kürzungen das Programm bedrohten, reagierte die Kieler Gemeinschaft: Über 40.000 Euro kamen durch das Ehepaar Wendt, den Förde Lütten e. V. und die Ratsherr Nesimi Temel zusammen. Dieses Engagement sicherte die Fortführung des beliebten Sommerangebots und zeigt, wie wichtig das Programm für viele Familien ist.

Das Programm im Sport- und Begegnungspark Gaarden richtet sich an alle Kinder und Jugendlichen, die keine Möglichkeit zum Verreisen haben. Ob Bogenschießen, Skatecontest, Schmuckbasteln oder Kochworkshops, hier können die Teilnehmenden Neues ausprobieren, Spaß haben und stolz von euren Ferien berichten. Das Angebot ist komplett kostenfrei und entlastet so auch die Eltern.

Wer steckt hinter dem Angebot?

Organisiert wird das Ferienprogramm von der Stadtmission Kiel mit Unterstützung des Jugendtreffs Chillbox, engagierten Kolleginnen und Ratsherr Nesimi Temel. Gemeinsam sorgen sie dafür, dass jeden Sommer 2.500 bis 3.000 Kinder sicher, kreativ und sportlich betreut werden. Schirmherr Fin Bartels unterstützt die Aktion ebenfalls aus Überzeugung.

Wie könnt ihr helfen oder teilnehmen?

Ihr wollt das Programm unterstützen? Mit Spenden könnt ihr helfen, auch die kommenden Jahre zu sichern. Das neue Programm und alle Termine werden vor den Sommerferien auf der Website des Sportparks und auf dessen Social-Media-Kanälen veröffentlicht.

Wenn ihr weitere Freizeitideen sucht: Schaut doch auch mal auf kiel-magazin.de vorbei – dort warten viele neue Tipps auf euch!