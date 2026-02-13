Die Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins hält für junge Geburtstagskinder und ihre Gäste ein breites Spektrum an Aktivitäten bereit. Ob bei Sonnenschein oder Regenwetter – in Kiel findet ihr garantiert das passende Programm für eine unvergessliche Geburtstagsfeier. Die maritime Lage der Stadt eröffnet besondere Möglichkeiten, die andere Städte nicht bieten können.

1. Pepelino

Indoorspielplatz, © unsplash.com / Luna Wang

Das Pepelino bietet zahlreiche Spielmöglichkeiten für Kinder jeden Alters. Ob ihr auf Großtrampolinen hüpft, den Klettervulkan erklimmt oder durch das Bällebad krabbelt – hier vergeht die Zeit wie im Flug. Größere Kinder können sich beim Indoor-Fußball austoben, während die Kleinsten im abgetrennten Bereich mit Riesenlegos spielen. Eltern entspannen derweil im Bistro bei Kaffee oder Tee. Website: pepelino-fun.de

Standort: Göteborgring 83



2. Zoologischen Museum Kiel

negierendes Kind, © unsplash.com / Jeremiah Lawrence

Im Zoologischen Museum erwartet euch ein unvergessliches Erlebnis zwischen Walen, Tiefseekreaturen und echten Urzeitfossilien. In einem der schönsten Museumsbauten Deutschlands wird die Geburtstagsfeier zum Abenteuer. Das Geburtstagskind und seine Gäste tauchen in eine faszinierende Welt ein, die drei Jahrhunderte Naturgeschichte lebendig macht. Ihr könnt das Horn eines echten Einhorns berühren, einem Ichthyosaurier aus dem Erdmittelalter begegnen oder die geheimnisvolle Tiefsee erkunden. Website: zoologisches-museum.uni-kiel.de

Standort: Hegewischstraße 3

3. Ricks Club

Kegelbahn, © unsplash.com / Ella Christenson

Der Ricks Club ist die erste Adresse in Kiel für alle, die Spaß an Bowling, Billard und Darts haben. Egal ob eure Kids schon geübte Spieler sind oder zum ersten Mal eine Bowlingkugel in der Hand halten – hier kommt jeder auf seine Kosten. Die vielfältigen Spielmöglichkeiten sorgen dafür, dass keine Langeweile aufkommt und alle Gäste ihren Lieblingssport finden. Die entspannte Atmosphäre macht es einfach, dass sich sowohl Kinder als auch Eltern wohlfühlen. Zudem können die Kids zwischen verschiedenen Aktivitäten wechseln und so ihren ganz persönlichen Favoriten entdecken. Website: ricksclub.de

Standort: Holtenauer Str. 279

4. Sprungraum Kiel

Trampolin, © unsplash.com / Matheus Costa

Der SPRUNG.RAUM Kiel macht jeden Kindergeburtstag zum unvergesslichen Erlebnis. Auf über 4.000 Quadratmetern bietet der größte Trampolinpark im Norden 13 Attraktionen, professionelle Betreuung und ein rundum sorglos Geburtstagspaket mit leckerem Essen. Hier feiern Kinder in luftiger Höhe! Die Kinder powern sich an den verschiedenen Trampolinattraktionen richtig aus, während ihr als Eltern etwas abschalten könnt. Die 13 Attraktionen bieten für jedes Alter den richtigen Spaß. Website: sprungraum.de

Standort: Schleiweg 10

5. Kindergeburtstag auf Schloss Gottorf

fröhliches Kind, © unsplash.com / Ben White

Das imposante Schloss in Schleswig bietet die perfekte Kulisse für einen außergewöhnlichen Kindergeburtstag. Die historische Anlage mit ihren Museen und weitläufigen Außenbereichen lädt zum Entdecken ein. Hier verbindet sich spielerisches Lernen mit echtem Abenteuer, während die Kinder in vergangene Zeiten eintauchen. Die Programme sind speziell auf die Bedürfnisse von Kindergruppen zugeschnitten. Je nach Interesse könnt ihr zwischen kulturhistorischen und kreativen Aktivitäten wählen, die alle Sinne ansprechen und die Fantasie anregen. Website: schloss-gottorf.de

Standort: Schloßinsel 1

6. KletterBar Kiel

Kind an der Kletterwand, © unsplash.com / Rachel

Ein Kindergeburtstag in der KletterBar wird zum unvergesslichen Erlebnis voller Action und Teamgeist. Die Geburtstagstruppe klettert unter professioneller Anleitung und meistert gemeinsam spannende Herausforderungen an der Wand. Erfahrene Trainer betreuen die Kinder durchgehend und sorgen für Sicherheit und Spaß. Nach dem Klettern könnt ihr in gemütlicher Runde feiern und euch stärken. Anders als klassische Geburtstagsfeiern bietet die Halle Bewegung, Spannung und Abwechslung in einem einzigartigen Ambiente. Website: kletterbar-kiel.de

Standort: Otto-Flath-Straße 7

7. Rönner Ponyhof

Mädchen reitet in der Natur, © unsplash.com / Sajad Nori

Ein Kindergeburtstag auf dem Rönner Ponyhof ist ein echtes Erlebnis für kleine Pferdefans. Hier bekommt jedes Kind sein eigenes Pony und verbringt rund zwei Stunden mit Putzen, Reiten und Toben. Danach warten Streichelzoo, Strohburg und Spielwiese auf euch. Das Reiten wird individuell an das Alter und Können des Geburtstagskindes und seiner Gäste angepasst. Insgesamt sind die Kinder etwa zwei Stunden mit den Ponys beschäftigt. So kommt garantiert keine Langeweile auf und alle haben genug Zeit, ihr Pony richtig kennenzulernen. Website: roenner-ponyhof.de

Standort: Am Teich 13

