Was erwartet euch bei den SchulKulturWochen?

Die SchulKulturWochen bieten Schülern der 1. bis 13. Klasse ein abwechslungsreiches Programm. Zwei Wochen lang öffnen städtische Kultureinrichtungen ihre Türen für spannende Erlebnisse. Ob Instrumente ausprobieren, in Kunstwerke eintauchen oder eine Theatervorstellung besuchen – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Das Beste: Alle Angebote sind komplett kostenfrei.

Welche Einrichtungen sind dabei?

Fünf Kieler Kulturinstitutionen gestalten das vielseitige Programm gemeinsam:

Jede Einrichtung bringt eigene Formate und Mitmachaktionen mit. So erleben Schulklassen die ganze Bandbreite der Kieler Kulturszene an einem Ort.

Wer kann teilnehmen?

Das Angebot richtet sich an Schulklassen aus Kiel und Umgebung. Schüler aller Jahrgangsstufen – von der ersten bis zur dreizehnten Klasse – sind willkommen. Lehrkräfte wählen aus den zahlreichen Formaten passende Angebote für ihre Klasse aus. Die Anmeldung erfolgt direkt bei der jeweiligen Kultureinrichtung.

Wie meldet ihr eure Klasse an?

Interessierte Lehrkräfte finden alle Informationen im Programmfaltblatt. Dieses wurde bereits an die Schulen verschickt. Zusätzlich liegt es im Neuen Rathaus und in den beteiligten Kultureinrichtungen aus. Online ist das komplette Programm unter www.kiel.de/schulkulturwochen abrufbar. Die Anmeldung läuft unkompliziert über die einzelnen Einrichtungen.

Warum lohnt sich die Teilnahme?

Die SchulKulturWochen machen Kultur für Kinder und Jugendliche greifbar und erlebbar. Statt nur zuzuschauen, dürfen die Schüler selbst aktiv werden. Sie probieren Instrumente aus, gestalten Kunst oder tauchen in Geschichten ein. So lernen sie die Vielfalt der Kieler Kulturlandschaft auf spielerische Weise kennen. Ein Erlebnis, das im Klassenzimmer so nicht möglich wäre.

Wann finden die SchulKulturWochen statt?

Die Veranstaltungen laufen vom 9. bis 20. Februar 2026. Zwei Wochen voller kultureller Entdeckungen warten auf neugierige Schulklassen. Früh anmelden lohnt sich – die beliebten Formate sind schnell ausgebucht.

