Was erwartet euch an den Infotagen?

Die Kunsthochschule bietet ein vielseitiges Programm für Schüler, Studieninteressierte und ihre Eltern. Am 4. Februar könnt ihr online dabei sein, während am 5. Februar der Campus seine Türen öffnet. Euch erwarten spannende Einblicke und direkter Austausch mit Studierenden und Professoren. Das gesamte Angebot ist für euch kostenfrei.

Wie könnt ihr teilnehmen?

Die Teilnahme ist ganz einfach und auf zwei Tage aufgeteilt. Der erste Tag findet rein digital statt, während ihr am zweiten Tag die Hochschule persönlich erleben könnt. So könnt ihr euch flexibel und umfassend informieren, je nachdem, was für euch am besten passt.

Was passiert am 4. Februar 2026?

Am Mittwoch könnt ihr von 14.00 bis 18.00 Uhr per Zoom alles Wichtige erfahren. In direkten Gesprächen mit Studierenden und Dozenten lernt ihr die Studiengänge kennen. Eine Anmeldung ist nicht nötig, ihr könnt euch einfach über die Website einwählen und loslegen.

Was passiert am 5. Februar 2026?

Der Donnerstag steht von 9.00 bis 14.00 Uhr ganz im Zeichen des Campus-Lebens. Ihr könnt an geführten Rundgängen teilnehmen, dafür ist eine Anmeldung bis zum 1. Februar 2026 erforderlich. Dieser Tag bietet euch einmalige Einblicke in die Ateliers und Werkstätten der Hochschule.

Was gibt es vor Ort zu entdecken?

Auf dem Campus in der Legienstraße wird es lebendig. Studierende führen euch durch die Ateliers, Studios und Werkstätten, in denen rund um die Uhr kreativ gearbeitet wird. Außerdem könnt ihr Ausstellungen künstlerischer Arbeiten entdecken und in Talkrunden mehr über die Berufsaussichten erfahren.

Wie bereitet ihr euch vor?

Seid ihr unsicher wegen eurer Bewerbungsmappe? Kein Problem! Am Infotag werden Mappenberatungen angeboten. Bringt einfach eure eigenen Arbeiten mit und holt euch wertvolles Feedback von Professoren. Zudem informieren Vorträge über das genaue Bewerbungs- und Aufnahmeverfahren.

Welche Studiengänge gibt es?

An der Muthesius Kunsthochschule könnt ihr aus einem breiten Spektrum an kreativen Fächern wählen. Das Angebot reicht von künstlerischen bis zu gestalterischen Disziplinen. Folgende Studiengänge stehen zur Auswahl:

Freie Kunst

Kunst Lehramt an Gymnasien

Raumstrategien

Industriedesign

Kommunikationsdesign

Warum ist die Hochschule besonders?

Als einzige Kunsthochschule in Schleswig-Holstein, gegründet 2005, hat sie ein einzigartiges Profil. Das innovative Projektstudium bietet viel Raum für Experimente. Mit rund 650 Studierenden aus über 30 Ländern herrscht hier eine inspirierende und internationale Atmosphäre.

