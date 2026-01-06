Was ist die StartUp Challenge SH?

Die StartUp Challenge SH ist ein landesweiter Wettbewerb für berufliche Schulen in Schleswig-Holstein. 210 Teams aus dem 11. Jahrgang präsentieren ihre Businesspläne und kämpfen um die Qualifikation für das Finale an der HAW Kiel. Der Wettbewerb fördert den Gründergeist und bringt Jugendliche mit der regionalen Wirtschaft in Kontakt.

Wie läuft der Wettbewerb ab?

Vom 8. Januar bis 4. Februar 2026 finden die Regionalentscheide statt. Die Teams stellen ihre Ideen Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft vor. Wer überzeugt, zieht ins Landesfinale am 27. Februar 2026 ein. Dort winken bis zu 3000 Euro Preisgeld und die Chance, vor einer Fachjury aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft zu glänzen.

Die Schülerinnen und Schüler werden von zehn regionalen Gründungszentren begleitet. Diese Zentren bieten praktische Unterstützung bei der Entwicklung der Geschäftsideen. Ihr profitiert von Know-how, Mentoring und wertvollen Kontakten. Mit dabei sind unter anderem das Innovationszentrum Itzehoe, das Technikzentrum Lübeck und das Centrum für Angewandte Technologien in Meldorf.

Was sind die Highlights der Geschäftsideen?

Die Bandbreite der eingereichten Ideen beeindruckt. Sie reichen von Projekten wie einer digitale Hilfe-App für Autistinnen und Autisten, eine Kommunikationsplattform für Angehörige und Pflegepersonal oder eine App für Nachfüll-Stationen von Getränken. Innovative Lösungen stehen im Mittelpunkt. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Die StartUp Challenge SH bietet euch einen einzigartigen Rahmen, um eigene Ideen umzusetzen. Ihr lernt, Verantwortung zu übernehmen, und knüpft erste Kontakte zur Wirtschaft. Besonders wichtig: Ihr entwickelt Soft Skills, die in der modernen Berufswelt gefragt sind. Die Erfahrungen aus dem Wettbewerb sind ein echter Pluspunkt für eure Zukunft.

Der Ursprung der Challenge liegt am Regionalen Berufsbildungszentrum Steinburg in Itzehoe. Dort ist der Wettbewerb seit über zehn Jahren Teil der Entrepreneur Education. Seit 2021 wird die Challenge von der HAW Kiel und dem Schleswig-Holsteinischen Institut für Berufliche Bildung landesweit angeboten – das Angebot wächst stetig weiter.

Welche Schulen nehmen teil?

Im Schuljahr 2025/26 sind 15 berufsbildende Schulen am Start. Die Zahl der teilnehmenden Schulen ist seit der landesweiten Einführung stark gestiegen. Unterstützt werden sie von Partnern wie den Volksbanken Raiffeisenbanken, die als Hauptsponsor auftreten und das Engagement für junge Gründerinnen und Gründer fördern. Die Regionalfinale werden in ganz Schleswig-Holstein ausgetragen – von Elmshorn bis Oldenburg. Die wichtigsten Termine:

8.1. Elmshorn

14.1. Schleswig

15.1. Bad Segeberg

16.1. Itzehoe

19.1. Neumünster

21.1. Eutin

22.1. Flensburg

23.1. Norderstedt

26.1. Eckernförde

27.1. Lübeck

28.1. Heide

29.1. Kiel

2.2. Husum

4.2. Oldenburg

Wie können sich Schulen engagieren?

Die neue Landeskoordinatorin, Carina Lorenzen, setzt auf aktive Beteiligung aller Schulen. Sie betont, wie wichtig es ist, Jugendlichen einen Rahmen für verantwortungsvolles Handeln und die Umsetzung eigener Ideen zu bieten. Ihr könnt bei Interesse direkt Kontakt aufnehmen und euch über die Möglichkeiten informieren. Mitmachen bedeutet mehr als nur der Wettbewerb: Ihr verschafft euch einen Vorsprung für die Berufswelt durch Praxiserfahrung, Teamarbeit und unternehmerisches Denken. Die Challenge ist eine Sprungbrett für eure Karriere und stärkt eure Fähigkeiten für die Zukunft.

Ihr wollt noch mehr über innovative Projekte und Berufswelten erfahren? Schaut bei uns vorbei – dort gibt’s viele spannende Einblicke und Tipps für euch!