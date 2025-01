Zentralbücherei Kiel: Herz der städtischen Bibliothekslandschaft

Das umfangreiche Medienangebot ist breit gefächert: Vom Bilderbuch für die Kleinsten über Sachbücher, Romane, Krimis, Musik-CDs, Filme und Konsolenspiele bis hin zu Fachzeitschriften ist für jeden etwas dabei. Auch Sprachkurse, Gesellschaftsspiele und spezielle Angebote für Schulen und Kitas gehören zum Repertoire. Rund 23.000 aktive Nutzer sprechen für sich – die Stadtbücherei Kiel ist die größte Öffentliche Bibliothek in Schleswig-Holstein.

Zentral gelegen, gut erreichbar, vielseitig

Das ganze Jahr über lädt die Stadtbücherei zu spannenden Veranstaltungen ein, von Lesungen über Workshops bis hin zu Ausstellungen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Stadtbücherei hat außerdem die Zeichen der Zeit erkannt und neben der physischen Ausleihe ein umfangreiches digitales Angebot entwickelt: Über "Onleihe", "Libby", "filmfriend" und andere Dienste stehen zehntausende E-Books, Hörbücher, Filme und mehr rund um die Uhr zur Verfügung.

Die Anmeldung in der Stadtbücherei Kiel geht schnell und einfach. Gegen Vorlage deines Personalausweises und einer Jahresgebühr von 18,- Euro (ermäßigt 9,- Euro) kannst du sofort loslegen und die vielseitigen Medien und Angebote nutzen. Studierende, Kinder und Jugendliche leihen kostenlos aus.

Die Zentralbücherei befindet sich in bester Lage mitten in der Kieler Innenstadt. Im Neuen Rathaus untergebracht, ist sie über den Haupteingang in der Andreas-Gayk-Straße barrierefrei zu erreichen. Dank der zentralen Position sind der Hauptbahnhof und der ZOB nur wenige Gehminuten entfernt. Auch mit dem Bus gelangst du bequem zur Haltestelle direkt vor der Tür.

Von den Anfängen bis zur Gegenwart