Caroline Wahl präsentiert ihre Romane im Kieler Schauspielhaus

In "22 Bahnen", ihrem 2023 erschienenen Debütroman, erzählt Caroline Wahl die Geschichte von Tilda, die sich aufopferungsvoll um ihre kleine Schwester Ida und ihre alkoholabhängige Mutter kümmert. Als sich die Chance auf eine Promotion in Berlin auftut und Viktor, der Bruder eines alten Freundes, in ihr Leben tritt, scheint sich alles zum Guten zu wenden. Doch dann gerät die häusliche Situation vollends außer Kontrolle.

Die Fortsetzung "Windstärke 17" begleitet Ida, die nach dem Tod ihrer Mutter Hals über Kopf die Kleinstadt verlässt und auf Rügen landet. Dort findet sie Zuflucht bei dem Kneipenbesitzer Knut und seiner Frau Marianne. Auch Leif, der ähnlich verletzt ist wie sie, tritt in ihr Leben. Gerade als wieder Leichtigkeit einkehrt, wird Idas Welt erneut erschüttert.

Ausgezeichnete Nachwuchsautorin

Caroline Wahl, geboren 1995, studierte Germanistik und Deutsche Literatur. Für ihr Debüt "22 Bahnen" wurde sie vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Ulla-Hahn-Autorenpreis, dem Grimmelshausen-Förderpreis und dem Buchpreis Familienroman der Stiftung Ravensburger Verlag. Das Buch wurde außerdem zum Lieblingsbuch der Unabhängigen 2023 gekürt.

Ihre beiden Romane handeln von Töchtern, Schwestern und Müttern, von vermeintlicher Schuld und der Kraft des Verzeihens. In Kiel, wo die Autorin seit Herbst 2024 lebt, wird sie die aufwühlenden und zugleich tröstlichen Geschichten nun an einem Abend vorstellen, bevor im Herbst ihr dritter Roman erscheint.

Tickets und weitere Informationen

Die Lesung im Schauspielhaus beginnt um 19.00 Uhr, Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr. Tickets sind zum Preis von 19,- Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr online unter theater-kiel.de und an allen Theaterkassen erhältlich. Weitere Informationen zu Caroline Wahl und ihren Büchern gibt es beim DuMont Buchverlag, in dem beide Romane erschienen sind.