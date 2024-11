Heinz Strunk liest im Kieler Schauspielhaus aus seinem neuen Roman "Zauberberg 2"

Wann? Sonntag, 2. Februar 2025, 19.00 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) Wo? Schauspielhaus Kiel Eintritt: 27,- Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr Tickets: Vorverkauf im Opernhaus und Schauspielhaus oder auf theater-kiel.de

Der Schriftsteller, Musiker und Schauspieler Heinz Strunk, 1962 in Hamburg geboren, hat seit seinem Debütroman "Fleisch ist mein Gemüse" insgesamt zwölf Bücher veröffentlicht. Für seine Werke wurde er bereits vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Wilhelm-Raabe-Preis. Sein neuer Roman "Zauberberg 2", der am 28. November 2024 bei Rowohlt erscheint, verspricht wieder ein spannender und unterhaltsamer Lesegenuss zu werden.

Bei der Lesung in Kiel wird Strunk Auszüge aus diesem Werk präsentieren und das Publikum in die Geschichte von Jonas Heidbrink entführen: Ein erfolgreicher junger Mann, der mit nicht einmal dreißig sein Start-up-Unternehmen verkauft hat und eigentlich ausgesorgt haben sollte. Doch Heidbrink geht es alles andere als gut. Er beschließt, in ein nobles Sanatorium inmitten der mecklenburgischen Einöde zu fahren, um dort Ruhe zu finden.

Ein Sanatorium voller Geheimnisse

Schnell muss sich Heidbrink in den geregelten Klinikalltag einfügen und entscheiden, ob er Anschluss finden möchte oder seiner Menschenscheu nachgibt. Doch das Sanatorium scheint finanziell nicht auf Rosen gebettet: Ein Nebengebäude wird geschlossen, Personal entlassen und in der Küche soll Fertigkost aufgewärmt werden. Als es in den umliegenden Sümpfen zu einem mysteriösen Unfall kommt, überschlagen sich die Ereignisse.

Die spannende Romanhandlung, gelesen vom Autor selbst, verspricht einen unterhaltsamen Abend für alle Literatur-Liebhaber. Ein absolutes Muss für Fans von Heinz Strunk.

Die Lesung findet am Sonntag, 2. Februar 2025, um 19.00 Uhr im Kieler Schauspielhaus statt. Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr.

Karten sind zum Preis von 27,- Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr erhältlich. Eine rechtzeitige Reservierung wird empfohlen, da die Lesung sicher schnell ausverkauft sein wird.