Saša Stanišić liest in Kiel aus seinem aktuellen Erzählband

In seinen Geschichten widmet sich Stanišić dem permanenten Grübeln an den Kreuzwegen unserer Biografie. Er erzählt von Momenten, in denen es noch möglich ist, die andere unübliche Wahl zu treffen oder eine gute Lüge auszusprechen.

So wie die Reinigungskraft, die beschließt, mit einer Bürste aus Ziegenhaar in der Hand, endlich auch das Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Oder der Vater, der bereit ist zu betrügen, um endlich gegen den achtjährigen Sohn im Memory zu gewinnen. Oder der deutsch-bosnischer Schriftsteller, der zum ersten Mal nach Helgoland reist, um in einem schummrigen Lokal festzustellen, dass er schon einmal dort gewesen ist.

Saša Stanišić entführt die Zuhörer in den Möglichkeitsraum der Literatur und regt zum Nachdenken an: Was wäre, wenn man nicht diese eine Entscheidung getroffen hätte, sondern jene andere? Was wäre, hätte man der Erwartung getrotzt? Und dann ist da trotzdem die Furcht, feige gewesen zu sein und etwas verpasst zu haben, ein besseres Ich, ein größeres Glück, die lustigeren Haustiere und Partner.

Stanišić ist nicht nur ein prämierter Autor, sondern auch ein wunderbarer Vorleser. Während der Pandemie eroberte er sich die digitalen Streaming-Plattformen und erfreute sein Publikum mit herrlich humorvollen Lesungen aus seinem Werk. Wer gern Geschichten hört, sollte diesen Abend auf keinen Fall verpassen.

Stanišić wurde 1978 in Višegrad im ehemaligen Jugoslawien geboren und lebt seit 1992 in Deutschland. Seine Erzählungen und Romane, darunter "Herkunft" und "Vor dem Fest", wurden in über 40 Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. Heute lebt und arbeitet er in Hamburg.

Die Lesung findet im Rahmen der Reihe "Ausser Haus" statt. Karten sind für 12,- Euro, ermäßigt 8,- Euro zzgl. Vorverkaufsgebühr erhältlich. Das Kulturforum befindet sich in der Andreas-Gayk-Straße 31 in Kiel. Ein Abend, der zum Nachdenken anregt und neue Perspektiven eröffnet – nicht nur für Literaturbegeisterte ein Highlight im Kieler Kulturkalender.