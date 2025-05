20 Jahre Büchereiverein Dietrichsdorf: Von der Notgeburt zum Erfolg

Was im Juni 2005 als eine Art Notgeburt begann, hat sich zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt: Der Büchereiverein Dietrichsdorf feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Gegründet wurde er am 28. Juni 2005 von 14 engagierten Freiwilligen, die sich gegen die geplante Schließung der Stadtteilbücherei in Neumühlen-Dietrichsdorf durch die Landeshauptstadt Kiel aus Kostengründen wehrten.