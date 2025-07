Literaturhaus Schleswig-Holstein: Einzigartige Literaturförderung seit 1989

Seit 1989 hat das Literaturhaus Schleswig-Holstein e.V. sich zur zentralen Anlaufstelle der hiesigen Literaturszene entwickelt. In seinem Domizil in Kiel im Alten Botanischen Garten steht ein Haus zur Verfügung, in dem eigene literarische Veranstaltungen und Reihen durchgeführt werden und das auch Gastveranstalter aus dem Literaturbereich bespielen.