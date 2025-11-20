Was macht die Reiterhöfe rund um Kiel so besonders? Ob mitten in der Stadt, am Stadtrand oder direkt am Deich: Die Reiterhöfe rund um Kiel vereinen Naturerlebnis, familiäre Atmosphäre und vielseitigen Reitunterricht. Ihr könnt hier entspannt ausreiten, in modernen Reithallen trainieren oder einfach die Nähe zu Ponys und Tieren genießen. Viele Höfe setzen bewusst auf Entschleunigung und Wohlfühlen, sodass ihr nach dem Reiten auch einfach mal die Seele baumeln lassen könnt. Wie finden Familien und Kinder das passende Angebot? Von geführtem Ponyreiten für Kinder ab 3 Jahren bis zu individuellen Pflegeponys in den Ferien: Für Kids wird auf den Höfen richtig viel geboten! Reiterspiele, Kreativprogramme und Grillabende sorgen für Abwechslung. Viele Reiterhöfe bieten Einzel- und Gruppenunterricht, Ferienprogramme und sogar spezielle Angebote für Kindergeburtstage oder Tagesaufenthalte – da ist für Anfänger und kleine Pferdefans garantiert etwas dabei.

1. Reiterhof Rossgarten

Mitten in Kiel und doch ein echter Rückzugsort: Der Reiterhof Rossgarten überzeugt mit seiner hellen, großzügigen Reithalle und einem weitläufigen Reitplatz, von dem ihr Stall, Paddocks, Springplatz und Roundpen im Blick habt. Die Anlage ist top gepflegt und bietet alles, was Reiterherzen höherschlagen lässt. Das Besondere: Der Hof setzt auf Entschleunigung und Wohlfühlen – ihr könnt nach dem Training am Naturteich entspannen oder einen abendlichen Ausritt genießen. Für Kinder ab 3 Jahren gibt es geführtes Ponyreiten, dazu Einzel- und Gruppenunterricht sowie spannende Lehrgänge und Ausritte. Die Ponys werden vor jedem Ritt liebevoll geputzt, Sicherheit steht immer an erster Stelle. Auch spontane Besuche sind willkommen – ein echtes Plus für Familien und Einsteiger! Standort: Melsdorfer Straße 109, 24109 Kiel

2. Rönner Ponyhof

Am grünen Stadtrand von Kiel, direkt im Landschaftsschutzgebiet, bietet der Rönner Ponyhof ideale Bedingungen für erlebnisreiche Kinderreiterferien. Hier dreht sich alles um die Ponys: Jedes Ferienkind bekommt sein eigenes Pflegepony, das gestriegelt, geputzt und geritten werden darf. Die Unterkunft im gemütlichen Bauernhaus mit Mehrbettzimmern, tägliche frische Mahlzeiten und Rundum-Betreuung sorgen für Wohlfühlmomente. Neben Reitunterricht und Ausritten durchs Reitwegenetz gibt’s ein kreatives Ferienprogramm mit Reiterspielen, Ponyputzwettbewerben, Grillabenden und Nachtwanderungen. Auch Tagesaufenthalte, Kindergeburtstage und Führpony-Ausflüge sind möglich – perfekt für kurze Abenteuer oder erste Reiterfahrungen. Standort: Am Teich 13, 24145 Kiel

3. Ferienhof Plagmann

Nur wenige Kilometer von Kiel entfernt erwartet euch der familiengeführte Ferienhof Plagmann, ein echtes Paradies für Reiterferien und Familienurlaub. Seit über 50 Jahren gibt es hier alles, was das Herz begehrt: eine große Ponyherde – von Shettys bis Fjordpferden –, Reitunterricht für Anfänger und Fortgeschrittene sowie zweimal täglich Reitstunden während der Schulferien. Kinder und Jugendliche ab 7 Jahren erleben ein abwechslungsreiches Ferienprogramm mit Hofspielen, Ausflügen und viel Kontakt zu Tieren. Die Unterkünfte sind gemütlich und familienfreundlich, das Essen frisch und abwechslungsreich. Auch Bahn- und Busreisende werden direkt abgeholt, Bettwäsche stellt der Hof zur Verfügung. So können sich Kinder rundum wohlfühlen und das Landleben genießen. Standort: Dorfstraße 2, 24253 Prasdorf

4. Reiterhof Landgraben

Tradition trifft auf moderne Reitkultur: Der Reiterhof Landgraben wird seit fast 100 Jahren von der Familie geführt und liegt nur wenige Autominuten von Kiel entfernt. Hier steht die liebevolle Betreuung von Pferd und Reiter im Fokus. Freundliche Stallungen, hochwertige Fütterung und ein familiäres Miteinander schaffen eine besondere Atmosphäre. Die Jugendförderung wird großgeschrieben – mit Weihnachtsreiten, Turnieren, Ferienlehrgängen und Führzügelreitstunden für die Kleinsten. Ob Pensionspferd oder Schulpony, Jung oder Alt: Jeder findet hier den richtigen Platz für sich und sein Tier. Die gute Verkehrsanbindung und Bushaltestelle direkt vor der Tür machen die Anreise besonders unkompliziert. Standort: Landgraben 73, 24232 Schönkirchen

5. Nordsee-Bauernhof Wulff

Für alle, die das echte Landleben und die Nordsee erleben wollen: Der Bauernhof Wulff liegt direkt am Deich und bietet neben Ferienwohnungen auch einen aktiven landwirtschaftlichen Betrieb mit Streichelzoo, Hühnern, Kaninchen, Eseln und Ponys. Kinder können beim Füttern helfen, Eier sammeln oder mit den Betreuerinnen Ponyreiten – entweder auf dem Platz oder als Ausritt zum Deich mit Blick auf die Nordsee. Reiteinsteiger bekommen Longenunterricht, bei Bedarf gibt es sogar Voltigierstunden. Für Familien gibt es viel Platz zum Spielen, Toben und Entspannen inmitten der Natur. Die Gastfreundschaft der Familie Wulff schafft eine warme, herzliche Atmosphäre – hier fühlt ihr euch wirklich willkommen! Standort: Sönke-Nissen-Koog 3, 25821 Reußenköge

Ob ihr das erste Mal aufs Pony steigt, Urlaub mit Kindern plant oder einfach die besondere Atmosphäre auf einem echten Reiterhof genießen wollt: Die Ponyhöfe rund um Kiel bieten euch Natur, Abenteuer und Entspannung pur. Schaut gerne bei den einzelnen Höfen vorbei – und wer noch mehr Inspiration sucht, findet weitere tolle Tipps und Adressen auf kiel-magazin.de!

