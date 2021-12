Winterhilfe für Obdachlose und ihre Vierbeiner

Kiel-Marketing möchte auch in diesem Winter in Zusammenarbeit mit dem nettekieler Ehrenamtsbüro auf die Organisationen "Kieler helfen mit Herz" und "Hilfsaktion für Kieler Obdachlose und ihre Vierbeiner" aufmerksam machen und die beiden Hilfsaktionen unterstützen. Ab sofort können im Welcome Center Kieler Förde Spenden für Obdachlose und ihre Vierbeiner in offenen Kartons abgegeben werden.

Alle notwendigen Informationen finden sich auf www.kiel-sailing-city.de/winterhilfe. Nicht alle gut gemeinten Spenden sind auch für die Empfänger geeignet. Es gibt ein paar Regeln zu beachten.

Gewünscht sind z.B.:

Haltbare Süßigkeiten, Duschgel, Zahnpasta, Fischkonserven (mit Öffnungsring), Müsliriegel, Knäckebrot, Deodorant, Fuß- und Handwärmer, Getränkedosen, Kakao, Tee oder andere Getränkepacks, 5-Min. Terrine, Hundeleckerlis, Hundespielzeug, Gutscheine/Coupons (z.B. für McDonalds/ Steiskal o.ä.).

Nicht erlaubt sind: Bargeld, Lebensmittel mit kurzer Haltbarkeit, verderbliche Lebensmittel oder Bekleidung.

Die befüllten Kartons können Montag bis Freitag zwischen 9.30 Uhr und 18.00 Uhr, am Samstag zwischen 10.00 Uhr und 16.00 Uhr im Welcome Center Kieler Förde am Stresemannplatz 1-3 abgegeben werden.

Das Serviceteam von Kiel-Marketing ist durchgehend vor Ort. Wichtig: Die Kartons dürfen nicht verschlossen sein, besonders geeignet sind daher Schuhkartons.

Bei der Sammlung im letzten Jahr konnten knapp 500 Pakete gesammelt und an Kieler helfen mit Herz übergeben werden. Dieses Jahr teilt sich die Organisation die Spenden mit der Hilfsaktion für Kieler Obdachlose und ihre Vierbeiner.

Die Verteilung der Pakete an die Obdachlosen und ihre Vierbeiner erfolgt über die geschulten freiwilligen Helfer der zwei Initiativen.

Die Spendenaktion läuft vorerst bis Ende Januar 2022 und wird von Kiel-Marketing e.V., Kieler helfen mit Herz, die Hilfsaktion für Kieler Obdachlose und ihre Vierbeiner und dem nettekieler Ehrenamtsbüro organisiert.

Quelle: Kiel-Marketing