Welcome Center Kieler Förde

Maritime Andenken an die Stadt Kiel – wie Kühlschrankmagneten oder Kieler Hafen Shirts – finden Besucher im Souvenirshop.

Am langen Tresen und den Beratungstischen haben Touristen die Möglichkeit sich vom Tourismus-Team ausführlich beraten zu lassen, einen Einblick in die neuen digitalen Angebote zu erhalten sowie Buchungen vornehmen zu können.

Außerdem können sich die Gäste an digitalen Infostationen über Umweltthemen, Ausflugstipps und das vielfältige Freizeitangebot rund um die Förde informieren.

Neue Perspektiven über die Stadt Kiel liefert ein 3D-Flugsimulation im Media Bug. Die Gäste haben die Möglichkeit sich auch selbst zu ihren Wunschplätzen zu navigieren und so eine virtuelle Stadtführung zu machen.

Pop-up Möbel Eisberg

Die einzelnen Flächen dieses einzigartigen, polygonen Möbelobjekt können für Projektionen und Präsentationen genutzt werden. Die Form Eisberg ist ganz bewusst ausgewählt worden, mit dem Hinweis auf Kiel als Meeresschutzstadt und einer nachhaltigen Entwicklung. Der Eisberg steht also sinnbildlich für die Notwendigkeit unsere Umwelt zu schützen und Maßnahmen zum Umweltschutz zu ergreifen. Darauf zielen auch die Informationen auf den Projektionsflächen ab.

Gastronomie im Welcome Center

Auch kulinarisch werden die Gäste des Welcome Centers gut versorgt. Kleine Snacks, warme und kalte Speisen sowie Kalt- und Warmgetränke können entweder im Innenbreich oder auch draußen an der frischen Luft genossen werden.

Das Ambiente im Welcome Center

Die gesamte Ausstattung des Welcome Centers Kieler Förde besteht aus hochwertigen sowie nachhaltigen und umweltverträglichen Materialien. Aufwendig aufgearbeitete Holzbohlen von alten demontierten Schiffsstegeb wurden zu Sitzgelegenheiten verarbeitet und geben dem Welcome Center so ein maritimes Ambiente.

