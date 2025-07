Der Festivaltag in der Dänischen Straße: Istanbul zu Gast beim Schleswig-Holstein Musik Festival

Seit nunmehr 20 Jahren bereichert der Festivaltag das kulturelle Leben in Kiel. Die Interessengemeinschaft Dänische Straße organisiert dieses besondere Event, das sich als fester Bestandteil des Schleswig-Holstein Musik Festivals etabliert hat. Wolfgang Erichsen, Vereinsvorsitzender der Interessengemeinschaft Dänische Straße , zeigt sich beeindruckt vom anhaltenden Engagement der Geschäftsleute: "Es ist beeindruckend jedes Jahr wieder zu erleben, wie sich die Geschäftsleute in der Dänischen Straße gemeinsam für einen Festivaltag engagieren und so eine lebendige, kulturelle Atmosphäre schaffen."

Das diesjährige Motto "Istanbul zu Gast" spiegelt das Schwerpunktthema des SHMF wider. Die künstlerische Organisation hat ein Programm zusammengestellt, das eine musikalische Brücke zwischen Orient und Europa schlägt. Internationale Künstlerinnen und Künstler präsentieren auf zwei Bühnen ein vielfältiges Repertoire.

Die Große Bühne am Klosterplatz

Um 12.00 Uhr eröffnet Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer offiziell den Festivaltag. Das Schleswig-Holstein Festival Orchestra stimmt die Besucher mit kammermusikalischen Kostproben auf den Tag ein. Danach erwartet dich ein abwechslungsreiches Programm:

13.00 Uhr: Der Pianist Bertan Balli und die Mezzosopranistin Maria Bulgakova begeben sich auf eine musikalische Spurensuche. Sie präsentieren Werke klassischer Komponisten wie Schubert, Schumann und Händel, die sich vom Orient inspirieren ließen. Ihre Darbietung zeigt, wie westliche Komponisten den Orient musikalisch interpretierten.

14.00 Uhr: Die Harfenistin Elena Lavrentev hat einen besonderen Weg gewählt. Sie studierte Werke türkischer Komponisten, die speziell für die Harfe geschrieben wurden. Ihre ruhigen und bezaubernden Harfenklänge laden zum Verweilen und Genießen ein.

15.00 Uhr: Der in Istanbul geborene und in Lübeck studierende Pianist Mert Yeşilmenderes tritt gemeinsam mit dem Klarinettisten Fedor Erfurt auf. Beide Musiker geben regelmäßig Konzerte in Istanbul und Deutschland und versprechen ein besonderes Programm.

16.00 Uhr: Die georgische Pianistin Nino Kotrikadze, die in Hamburg und Berlin studierte, baut ihre eigene musikalische Brücke zwischen Orient und Europa. Sie kombiniert Werke von Mozart mit Kompositionen des diesjährigen SHMF-Porträtkünstlers Fazıl Say.

Den Abschluss bilden Schumanns "Bilder aus Osten" für Klavier zu vier Händen – ein passender musikalischer Schlusspunkt der Reise nach Istanbul. Die gesamte Veranstaltung wird von Ulrike Henningsen moderiert, der bekannten Musikwissenschaftlerin und Moderatorin von NDR Kultur.

Die Kleine Bühne am Kirchenamt

Parallel zum Hauptprogramm bietet die Kleine Bühne ein spezielles Programm des Vereins der Türkischen Gemeinde Schleswig-Holstein (TGS-H). Aylin Eser präsentiert "Deutsch-Türkische Welten" mit zweisprachigen Gedichten, die kulturelle Brücken bauen. Hacer Gülsen bringt zeitgenössische Lieder zu Gehör. Die Theatergruppe der TGS-H führt "Der Aufstand der Prinzessinnen" auf – ein Stück, das Jung und Alt begeistern wird. Aysel und Sedat Boyraz runden das Programm mit traditioneller türkischer Volksmusik ab.

Mehr als nur Musik: Das Rahmenprogramm

Für Familien gibt es ein buntes Unterhaltungsprogramm. Kinder können sich auf professionelles Kinderschminken und eine große Hüpfburg freuen. Das beliebte Kaffeeklavier wird wieder seinen Platz in der Straße finden und für spontane musikalische Momente sorgen.

Kulinarische Genüsse

Die gastronomische Vielfalt spiegelt das Motto "Istanbul zu Gast" wider. Verschiedene Stände bieten türkische Spezialitäten an. Besucher können sogar dabei zusehen, wie türkische Pizza frisch zubereitet wird. Das Lüneburg-Haus serviert unter dem Motto "Istanbul zu Tisch" kulinarische Köstlichkeiten. Der Lions Club Kiel-Siebzig verkauft Wein, Kaffee und Kuchen zugunsten der Deutschen Seemannsmission.

Kulturelle Entdeckungen im Stadtmuseum

Das Stadtmuseum Warleberger Hof in der Dänischen Straße 19 öffnet seine Pforten für besondere Themenführungen. Um 12.00 und 13.00 Uhr nimmt Museumspädagogin Susanne Mohr die Besucher mit auf eine kostümierte Entdeckertour durch das älteste noch bestehende Adelshaus Kiels. Sie zeigt Museumsschätze und erzählt Wissenswertes über das Leben der Adligen im Mittelalter. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung unter Telefon 0431/9013425 wird erbeten.

Die Bedeutung für Kiel und die Region

Der Festivaltag zieht jährlich etwa 5.000 Besucher an und belebt die Kieler Innenstadt nachhaltig. Viele Geschäfte in der Dänischen Straße verlängern ihre Öffnungszeiten und bieten besondere Aktionen. Die Veranstaltung findet zeitgleich mit "Käse trifft Wein" statt, was eine ähnliche Zielgruppe anspricht und die Attraktivität der Innenstadt steigert.

Wolfgang Erichsen betont die Bedeutung der städtischen Unterstützung: "Ich möchte der Landeshauptstadt Kiel herzlich danken, dass sie dieses Engagement durch ihre Unterstützung seit vielen Jahren möglich macht. So wird der Festivaltag zu einem besonderen Erlebnis für alle."

Ein Projekt mit Zukunft

Die Dierck Firmengruppe gehört zu den langjährigen Förderern des Festivaltags. Ihr Engagement zeigt die Verbundenheit lokaler Unternehmen mit der Kultur in Kiel. Die in der Dänischen Straße beheimatete Dierck Gruppe hat zugesagt, den Festivaltag zu unterstützen, solange es möglich ist – ein starkes Zeichen für nachhaltige Kulturförderung.

Besonders hervorzuheben ist, dass der Festivaltag auch als Ausbildungsprojekt fungiert. Junge Menschen erhalten die Möglichkeit, bei der Organisation und Durchführung mitzuwirken und wertvolle Erfahrungen im Veranstaltungsmanagement zu sammeln.

Musik als universelle Sprache

"Musik ist die gemeinsame Sprache der Menschheit", sagte einst Henry Wadsworth Longfellow, der berühmte Harvard-Literaturprofessor. Dieses Zitat könnte nicht besser zum Festivaltag passen. Die Veranstaltung zeigt eindrucksvoll, wie Musik kulturelle Grenzen überwindet und Menschen zusammenbringt.

Die Verbindung von Ost und West erfolgt auf drei Ebenen: Erstens durch Musiker und Musikerinnen aus der Türkei und Georgien, die ihre kulturellen Wurzeln mitbringen. Zweitens durch Kompositionen westlicher Komponisten, die sich vom Orient inspirieren ließen. Drittens durch Werke türkischer Komponisten, die in der westlichen Klassiktradition arbeiten.

Praktische Informationen für deinen Besuch

Der Festivaltag findet am Samstag, 12. Juli, von 12.00 bis 17.00 Uhr in der Dänischen Straße statt. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Detaillierte Informationen zum Programm findest du auf der Internetseite daenische-strasse.de. Faltblätter liegen in den Geschäften der Dänischen Straße aus. Das Welcome Center Kieler Förde am Stresemannplatz 1-3 hält ebenfalls Informationsmaterial bereit.

Die Zusammenarbeit zwischen der Interessengemeinschaft Dänische Straße, dem SHMF, der Stadt Kiel und Kiel-Marketing macht dieses kulturelle Highlight möglich. Weitere Unterstützer sind NDR Kultur und NDR Schleswig-Holstein, die für mediale Aufmerksamkeit sorgen.

Ein Tag voller Begegnungen

Der Festivaltag in der Dänischen Straße schafft Begegnungen zwischen Kulturen, Generationen und Menschen unterschiedlicher Herkunft. Die Mischung aus hochkarätiger Musik, familienfreundlichem Programm und kulinarischen Genüssen macht ihn zu einem besonderen Erlebnis, das ihr nicht verpassen solltet!