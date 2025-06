BEAT IT! – Die spektakuläre Michael Jackson-Show

Wann? Freitag, 6. Februar 2026, 20.00 Uhr Wo? Wunderino Arena Eintritt? ab 53,00 Euro Tickets? Direkt hier Tickets bestellen*

20 der größten Hits live on Stage

Die etwa zweistündige Hommage präsentiert live 20 der größten Hits des King of Pop, darunter Klassiker wie "Billie Jean", "Smooth Criminal", "Thriller", "Man In The Mirror", "Black Or White" und natürlich "Beat It". Die Musik von Michael Jackson bleibt für immer unvergessen und lässt den Ausnahmekünstler in dieser einzigartigen Bühnenshow wieder auferstehen.

Begeisterung bei Publikum und Presse

Die Rekordtourneen in den Jahren 2018 bis 2020 mit mehr als 250 Vorstellungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die meisten davon restlos ausverkauft, lösten eine Welle der grenzenlosen Begeisterung bei Publikum und Presse aus.



"Das ist eine der besten Michael-Jackson-Shows, die ich jemals gesehen habe", schwärmte Michaels Bruder Jermaine Jackson direkt nach der Welturaufführung am 29. August 2018 in Berlin. Die Berliner Morgenpost titelte: "Es scheint fast so, als sei der King of Pop wieder auferstanden".

Perfekt durchchoreographiertes Bühnenspektakel

"BEAT IT!" ist ein perfekt durchchoreographiertes Bühnenspektakel mit hervorragenden Tänzern, virtuosen Musikern und einem Hauptdarsteller, der dem Original so nahe kommt, dass den Besuchern regelmäßig der Atem stockt. Zu groß ist der Bewegungsdrang, sobald sich Hauptdarsteller Garth Field seinen silbernen Glitzerhandschuh überstreift, den Hut zurechtrückt und in typischer Michael Jackson-Manier den Moonwalk zum Besten gibt.