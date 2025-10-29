Wenn Pflanzen zum Leben erwachen – "nocturnalis" verzaubert den Kieler Botanischen Garten

Die Installation beschränkt sich nicht nur auf visuelle Effekte . Sphärische Klänge begleiten deinen Rundgang und schaffen eine Atmosphäre, die alle Sinne anspricht. Licht und Musik bauen aufeinander auf und tauchen die verschiedenen Klimazonen der Gewächshäuser in wechselnde Stimmungen. Du wandelst durch tropische Regenwälder, Wüstenlandschaften und gemäßigte Zonen – jede mit ihrer eigenen lichtkünstlerischen Interpretation .

Benjamin Rachfahl hat sich darauf spezialisiert, Räume durch Licht völlig neu zu definieren . Seine Installation „nocturnalis" zeigt das stille Leben der Pflanzen in einem völlig neuen Gewand. Du erlebst, wie farbige und bewegte Lichter mit klassischen Beleuchtungsformen und Projektionen verschmelzen. Das Ergebnis ist ein sinnliches Zusammenspiel von Natur, Technik und Kunst , das dich in seinen Bann zieht.

Bereits im Winter 2023/24 lockte das Projekt zahlreiche Gäste nach Kiel. Die Reaktionen zeigen, wie tief die Installation die Menschen berührt. "Wunderbare Symbiose von Klang, Licht und Pflanzen", schrieb ein Besucher ins Gästebuch. Eine andere Stimme schwärmte von "lichtvollen Momenten, die Herz und Seele erfreuen".

Besonders beeindruckend ist diese Rückmeldung: "Als ich in den Raum gegangen bin, wollten meine Füße tanzen". Das zeigt, wie die Kombination aus Licht und Klang körperliche Reaktionen auslöst und die Besucher emotional erreicht.

Eine neue Perspektive auf die Natur

"nocturnalis" bietet dir "eine kunstvolle Möglichkeit, die Formen der Natur neu zu sehen", wie ein weiterer Gästebucheintrag beschreibt. Die Installation lädt dich ein, vertraute Pflanzen aus einem völlig anderen Blickwinkel zu betrachten. Palmen, Kakteen und tropische Gewächse werden zu Protagonisten eines nächtlichen Theaters, in dem Licht die Regie übernimmt.

Perfekte Winteraktivität für alle

Die dunkle Jahreszeit bietet den idealen Rahmen für diese Lichtkunst-Installation. Während draußen die Tage kürzer werden, erlebst du in den warmen Gewächshäusern ein faszinierendes Lichtspektakel. Die Installation eignet sich perfekt für Paare, Familien mit älteren Kindern, Kunstliebhaber und alle, die nach einer besonderen Winteraktivität suchen.

Praktische Informationen für deinen Besuch

Du kannst "nocturnalis" von Mittwoch, 19. November, bis Samstag, 13. Dezember 2025, erleben. Die Installation läuft jeweils mittwochs bis samstags abends. Der Einlass erfolgt in vorher gebuchten Zeit-Slots zwischen 17.30 und 20.15 Uhr. Das Veranstaltungsende ist um 21:00 Uhr. Die Tickets kosten 8,- Euro, ermäßigt 4,- Euro für Schüler und Studierende. Du kannst sie im Vorverkauf unter butterbaum.de erwerben.

