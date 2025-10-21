Zoo Arche Noah – Ein Familienausflug mit Tieren, Abenteuer und Nachhaltigkeit

Freianlagen für das Tierwohl

Der Zoo erstreckt sich über eine Fläche von 10 Hektar und ermöglicht Besuchern, die Anlage aus verschiedenen Perspektiven kennenzulernen. Die Gestaltung des Parks orientiert sich an den Bedürfnissen der Tiere und schafft gleichzeitig Begegnungsmöglichkeiten für die Besucher.

Die Tierhaltung erfolgt in großzügigen Freianlagen, wodurch natürliche Verhaltensweisen der Tiere beobachtet werden können. Diese Konzeption unterscheidet den Zoo von traditionellen Anlagen mit kleineren Gehegen.

Tiervielfalt und direkte Begegnungen

Der Zoo beherbergt verschiedene Tierarten, darunter Alpakas, Kängurus, Lamas, Ziegen und Lemuren. Die Gehege sind so gestaltet, dass Besucher den Tieren nahekommen können, ohne die Sicherheit zu gefährden.

Diese direkte Nähe ermöglicht es besonders Kindern, Tiere zu beobachten und deren Verhalten zu verstehen. Die Freianlagen bieten den Tieren ausreichend Platz für ihre natürlichen Aktivitäten.

Tägliche Fütterungen als Bildungsangebot

Zweimal täglich, um 11.00 Uhr und 15.30 Uhr, finden kostenlose Fütterungsrunden statt. Die Tierpfleger begleiten die Besucher und vermitteln Wissen über die Lebensweise und Ernährung der verschiedenen Arten.

Diese Führungen bieten Einblicke in die Tierpflege und erklären die Bedürfnisse der einzelnen Arten. Besucher erfahren, wie sich die Ernährung der Tiere in freier Wildbahn von der Fütterung im Zoo unterscheidet.

Abenteuerspielplatz für Kinder

Der integrierte Spielplatz sorgt für Abwechslung während des Zoobesuchs. Kinder können auf verschiedenen Spielgeräten aktiv werden oder eine Fahrt mit der kleinen Eisenbahn unternehmen.

Diese Kombination aus Tiererlebnis und Spielmöglichkeiten macht den Zoo zu einem Ausflugsziel, das verschiedene Altersgruppen anspricht. Eltern können entspannt die Tiere beobachten, während Kinder sich auf dem Spielplatz beschäftigen.

Gastronomie und Verpflegung