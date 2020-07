Seehund-Aufzuchtstation in Friedrichskoog

Die Robben in der Seehundstation Friedrichskoog können bei jeder Witterung gut beobachtet werden: Entweder unmittelbar am Beckenrand oder durch die großen Sichtfenster unter Wasser. Die Tiere, die in der Seehundstation Friedrichskoog leben, konnten aus verschiedenen Gründen nicht wieder ausgewildert werden oder wurden schon in Gefangenschaft geboren.



In der Seehundstation gibt es neben der Dauerhaltung der erwachsenen Tiere auch einen abgetrennten Bereich für die Heuleraufzucht und -rehabilitation. Nach ihrer Einlieferung in Friedrichskoog werden die Heuler (so nennt man junge Seehunde, die dauerhaft von ihrer Mutter getrennt sind) zunächst tierärztlich untersucht und mit einer Flossenmarke versehen. Nach einigen Tagen in Quarantäne werden Kleingruppen gebildet, um soziale Kontakte unter den jungen Seehunde zu ermöglichen. Unter strenger Beachtung von Hygienemaßnahmen werden die Heuler möglichst naturnah aufgezogen, damit sie möglichst bald wieder in der Nordsee ausgewildert werden können.



Informationen zu Veranstaltungen, aktuellen Öffnungs- und Fütterungszeiten und der Anreise sind zu finden unter: www.seehundstation-friedrichskoog.de.

