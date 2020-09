Herbstmarkt auf dem Wilhelmplatz

Wann? 2. bis 11. Oktober 2020, Fr-Sa 14.00 bis 23.00, So-Do 14.00 bis 22.00 Uhr Wo? Wilhelmplatz in Kiel Eintritt: frei

Die Buden und Karussells auf dem Herbstmarkt sind von 14.00 bis 22.00 Uhr, freitags und sonnabends sogar bis 23.00 Uhr geöffnet. Einen Ruhetag gibt es nicht. Neu ist, dass der Jahrmarkt eingezäunt ist und ein Hygienekonzept inklusive beschränkter Besucherzahl gilt.

Der Aufbau für den Herbstmarkt beginnt bereits am Montag davor. Daher steht der Wilhelmplatz von Montag, 28. September 2020, 6.00 Uhr, bis voraussichtlich Dienstag, 13. Oktober 2020, 20.00 Uhr, nicht als Parkfläche zur Verfügung. Fahrzeuge müssen rechtzeitig weggefahren werden, sonst nimmt sie am Montagmorgen der Abschleppdienst an den Haken. Ersatzparkplätze für Behinderte werden auf dem Parkplatz an der Stephan-Heinzel-Straße eingerichtet.

