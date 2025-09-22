Muhaha im FKK: Kiels Stand-Up Open Mic startet in die neue Saison

Wann? Mittwoch 24. September & 26. November 2025 ab 19.00 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr Wo? FahrradKinoKombinat in der Alten Mu Tickets? auf Spendenbasis, Empfehlung 5-10 Euro

Kiels einzige Stand-Up Open Mic Bühne

"Muhaha im FKK" ist das erste und einzige Stand-Up Open Mic in Kiel. Die Veranstaltung kombiniert erfahrene Comedians mit frischen Talenten, die neues Material ausprobieren. Björn H. Katzur moderiert die Abende und bringt wechselnde Comedians mit auf die Bühne.

Jeden vierten Mittwoch im Monat lädt das Event zu einem Abend voller Jokes, witziger Alltagsbeobachtungen und viel guter Laune ein. Das Format lebt von seiner Unberechenbarkeit. Alte Hasen der Comedy-Szene treffen auf Newcomer, die ihre ersten Schritte auf der Bühne wagen. Jeder Abend wird dadurch zu einer einzigartigen Mischung aus erprobten Nummern und experimentellen Auftritten.

Open Mic für alle Interessierten

Die Veranstalter laden ausdrücklich zur Teilnahme ein. Egal ob Neuling oder Profi – hier kann jeder die Bühne rocken. Angehende Comedians können sich für eigene Auftritte anmelden und ihre ersten Bühnenerfahrungen sammeln. Das Open-Mic-Format schafft eine lockere Atmosphäre, in der sowohl Künstler als auch Publikum entspannt bleiben können.

"Comedy vom Feinsten – oder halt nicht", beschreiben die Organisatoren selbst das Konzept. Diese ehrliche Herangehensweise macht den besonderen Charme der Veranstaltung aus. Das Publikum erlebt Comedy in ihrer reinsten Form: ungeschönt, spontan und authentisch.

Termine und praktische Informationen

Die nächsten bestätigten Termine sind der 24. September 2025 und der 26. November 2025. Der Einlass beginnt bereits um 18.30 Uhr, sodass das Publikum entspannt ankommen kann.

Tickets und Eintritt

Tickets gibt es über die Plattform Eventbrite. Die Veranstalter empfehlen einen Eintritt zwischen 5 und 10 Euro. "Muhaha im FKK" versteht sich als Plattform für die lokale Comedy-Szene, nicht als kommerzielles Event.

Wer Comedy liebt oder selbst auf die Bühne möchte, findet hier die perfekte Gelegenheit. Kiel hat mit "Muhaha im FKK" eine regelmäßige Comedy-Institution bekommen, die der Stadt bisher gefehlt hat.