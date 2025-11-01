Cocomico Theater: Conni – Das Musical bringt Kinderherzen zum Strahlen

Diese Mitmach-Komponente sorgt dafür, dass keine Langeweile aufkommt. Die jungen Zuschauer können singen, klatschen und sich bewegen – das Musical bringt sie buchstäblich in Bewegung . Gleichzeitig lernen sie wichtige soziale Werte wie Freundschaft, Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung.

Das Besondere an "Conni – Das Musical!" ist der interaktive Charakter der Aufführung. Frei nach dem Motto "Was Conni kann – das könnt ihr auch!" werden du und deine Kinder aktiv in die Handlung einbezogen. Ihr werdet zu einem wichtigen Teil der Inszenierung und könnt Conni und ihren Freunden dabei helfen, den Musical-Geburtstag zu einem vollen Erfolg werden zu lassen.

Doch wie das im Leben so ist, läuft nicht immer alles nach Plan. Connis Eltern und ihr kleiner Bruder Jakob stehen ihr zwar zur Seite und sind schon ganz aufgeregt, aber wird wirklich alles klappen? Diese Spannung macht das Musical besonders fesselnd für das junge Publikum.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Connis großer Geburtstag . Die beliebte Protagonistin hat sich für ihren besonderen Tag einiges vorgenommen: spielen, toben, tanzen, singen und mit ihren Freunden die weltbeste Schokotorte "Conni-Super-Selber-Spezial!" backen. Natürlich dürfen auch ihr treuer Teddy und ihr geliebter Kater Mau nicht fehlen. Conni ist endlich groß geworden und möchte das gebührend feiern.

Mit einer Spieldauer von etwa 105 Minuten inklusive Pause ist das Musical perfekt auf die Aufmerksamkeitsspanne von Kindern ab drei Jahren abgestimmt. Doch auch Erwachsene kommen voll auf ihre Kosten. Die liebevoll gestalteten Songs, die charmante Inszenierung und die professionelle Umsetzung schaffen ein Theatererlebnis, das Jung und Alt begeistert.

Die Charaktere sind authentisch und nahbar gestaltet. Connis Familie mit Mama und Papa Klawitter sowie dem kleinen Bruder Jakob spiegelt die Lebenswelt der Kinder wider. Diese Identifikationsmöglichkeiten machen das Musical zu mehr als nur einer Unterhaltungsshow – es wird zu einem emotionalen Erlebnis.

Erfolgsgeschichte mit beeindruckenden Zahlen

Die Zahlen sprechen für sich: Bereits weit über 800.000 kleine und große Besucher haben die Cocomico-Conni-Musicals erlebt und waren begeistert. Diese beeindruckende Resonanz zeigt, wie sehr das Konzept des Mitmach-Musicals bei Familien ankommt.

Auch die Presse ist voll des Lobes. Kritiker schwärmen von "Großem Theater für kleine Leute!" und berichten von "Riesenapplaus von begeisterten Kids!". Diese positive Resonanz bestätigt die hohe Qualität der Produktion und die professionelle Umsetzung.

Die beliebte Conni-Figur

Conni zählt zu den beliebtesten Kinderbuchfiguren Deutschlands und begeistert seit über drei Jahrzehnten Kinder ab drei Jahren. Für ihre jungen Leser ist Conni eine Art "beste Freundin", die genau wie sie die verschiedensten Situationen des Alltags meistert. Diese Nähe zur Lebenswelt der Kinder macht sie so authentisch und beliebt.

Weit über zweihundert verschiedene Conni-Bücher sind in den vergangenen Jahren erschienen. Conni ist zudem ein Dauerbrenner im Fernsehen und auch im Kino präsent. Diese Medienpräsenz macht sie zu einer vertrauten Figur, die Kinder gerne im Theater wiedersehen.

Tournee und Tickets

"Conni – Das Musical!" geht auf große Tournee und macht in verschiedenen Städten Station. Auch in der Wunderino-Arena in Kiel macht das Erlebnis halt: am Sonntag, 14. Dezember 2025 in der Wunderino Arena. Weitere Tourtermine findest du auf der Homepage unter cocomico-theater.de. Dort erhältst du auch alle Informationen zur Aufführung und den Spielorten.

Tickets kannst du bequem online über unseren Link und unter cocomico-theater.de/tickets bestellen oder an allen bekannten Vorverkaufsstellen erwerben. Aufgrund der großen Beliebtheit empfiehlt es sich, frühzeitig zu buchen.

Mit "Conni – Das Musical!" erwartet dich und deine Familie ein unvergessliches Theatererlebnis, das Kinderaugen zum Leuchten bringt und gleichzeitig wichtige Werte vermittelt. Lass dich von der Magie des Mitmach-Musicals verzaubern und erlebe gemeinsam mit Conni einen ganz besonderen Geburtstag.

