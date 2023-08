Sylter Lebensgefühl bei GOSCH an der Hörn

In den ehemaligen Räumlichkeiten des Vapiano hat das neue Restaurant einen perfekten Liegeplatz gefunden. Zuvor stand allerdings noch ein aufwändiger Komplett-Umbau inklusive hochmoderner Küche an.

Natürlich gerne in Begleitung eines guten Tropfens von der großen Weinkarte. Oder man angelt sich einfach ein Fischbrötchen "to go". Auch "Käpt'n" Jürgen Gosch ist hier schon auf einen Brathering vorbeigesegelt und hielt gleich schmunzelnd fest: "Ich fühl mich hier fast wie zuhause!"

Die Crew ist jeden Tag von 11.00 Uhr bis Feierabend an Deck; ab November gibt es regelmäßige Partys mit Live-Musik.