Steakhäuser

Block House Kiel

Im März 2003 eröffnete Eugen Block das deutschlandweit 32. Restaurant der Gruppe in der Kieler Willestraße, mitten im Herzen der City und in unmittelbarer Nähe des Rathauses und der Holstenstraße. Er folgt damit dem Ruf der vielen Kieler Block House Fans. Das Restaurant verfügt über 150 Plätze im Inneren und 30 weitere auf der Terrasse.

Willestraße 4-6, 24103 Kiel

Telefon 04 31/5 87 84 31

Das kleine Steakhaus

Das kleine Steakhaus ist in Kiel mit mehreren Filialen vertreten. Angeboten werden saftige Steaks und leckere Salate mit den üblichen Beilagen. In der Mittagszeit sind die Preise etwas günstiger.

Kirchhofallee 85, 24114 Kiel

Telefon 04 31/6 32 33

Restaurant Negresco

Saftige argentinische Steaks und die größte Auswahl an frischen Salaten erwarten Sie im Restaurant Negresco mitten im Zentrum der Stadt Kiel.

Kehdenstraße 24, 24103 Kiel

Telefon 04 31/9 39 19

Steak-House No. 1

Im Steakhouse No. 1 stehen Frische und Abwechslung an erster Stelle. Die Steaks kommen aus Argentinien.

Keine Angst vor "übersichtlichen" Tellern – in Steakhäusern wird wirklich jeder Gast satt! Neben Fleisch in allen Variationen bietet die Speisekarte meist auch Alternativen: Frische Salate oder leichte Fischgerichte sorgen dafür, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Knoblauchbrot, Folienkartoffeln und Pfannengemüse als Beilagen vervollständigen das kulinarische Vergnügen.

Preußerstraße 4-6, 24105 Kiel

Telefon 04 31/56 83 73