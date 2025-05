Sommer, Sonne und Kulinarik: Kiels schönste Gartenlokale, Biergärten und Terrassen

Der perfekte Sommerabend Um euren Aufenthalt in einem der vorgestellten Biergärten oder auf einer der Terrassen perfekt zu machen, haben wir noch ein paar Tipps für euch: Reserviert am besten vorab einen Tisch , denn gerade an Wochenenden kann es voll werden.

, denn gerade an Wochenenden kann es voll werden. Denkt an Sonnenschutz! Sonnencreme, Hut und Sonnenbrille sind unverzichtbar.

Sonnencreme, Hut und Sonnenbrille sind unverzichtbar. Probiert unbedingt die lokalen Spezialitäten – die schmecken gleich nochmal so gut.

– die schmecken gleich nochmal so gut. Genießt die Zeit mit Freunden und Familie und lasst es euch gutgehen! Wir wünschen euch einen wunderbaren Sommer voller kulinarischer Highlights und unvergesslicher Momente in Kiels schönsten Biergärten und auf den Terrassen der Stadt!

1. Forstbaumschule

Die Forstbaumschule oder "Forsti", wie Sie heute auch liebevoll genannt wird, wurde 1905 erstmals als Restaurant eröffnet und blickt auf eine traditionsreiche Geschichte zurück. Von der Forstlehranstalt hin zum Restaurant liegt sie etwas zurückgesetzt in einer herrlichen Parklandschaft und bietet gerade in den wärmeren Monaten absoluten Erholungswert. In den Sommermonaten finden in dem riesigen Biergarten regelmäßig Musikveranstaltungen sowie Public Viewing statt. Der Biergarten ist Treffpunkt für viele Studenten und Familien. Längst ist es Kult sein Feierabenbierchen in der Forsti zu trinken. Das Restaurant bietet neben der reichhaltigen Speisekarte auch immer saisonale und regionale Gerichte an. Werktags wird ab 11.30 Uhr ein preiswerter Mittagstisch angeboten, der auch immer vegetarische- oder Vollwertalternativen enthält. Neben dem Restaurant und Biergartenbetrieb steht den Gästen für Feiern und Events der Cateringservice der Forstbaumschule zur Verfügung. Standort: Düvelsbeker Weg 46

Website: forstbaumschule.de

2. Seeburg Biergarten

An der Seeburg an der Kiellinie findet ihr gemütliche Liegestühle und eine große kulinarische Auswahl. Der schöne Platz in der Nähe des Seehundbeckens ist saisonal während des Sommers geöffnet. Hier bekommt ihr im Biergarten frisch gezapftes Bier von lille, warmen Kaffee, Kiels beste Burger von John's Burgers und Falafel. Auch für den Nachtisch ist gesorgt, einige Meter weiter findet ihr leckeres Eis von lokalen Anbietern. Bei schönem Wetter gibt es kaum einen schöneren Ort, die Kieler Förde zu genießen und mit Freunden den Abend ausklingen zu lassen. Nur ein wenig Glück braucht man, die Sitzplätze sind begrenzt. Standort: Kiellinie 2a

Website: instagram.com/seeburg_kiel

3. lille Schankraum

Der lille Schankraum ist das Herz der Kieler Craftbeerszene und befindet sich direkt in der lille Brauerei. Von Donnerstag bis Samstag ab 17.00 Uhr könnt ihr hier mit Blick auf die gesamte Bierproduktion alle lille Biere frisch vom Hahn genießen. Zusätzlich gibt es immer Gastbiere befreundeter Brauereien, um die Vielfalt der Bierlandschaft zu zeigen. Neben den Bieren vom Hahn wird jede Woche ein Spezialbier aus der Flasche angeboten. Ein Highlight ist auch die Auswahl regionaler Apfelsäfte direkt von umliegenden Obsthöfen und Mostereien. Zum Bier servieren lokale Foodtrucks vor der Tür handgemachtes Streetfood aus regionalen Produkten. Der lille Schankraum setzt auf Nachhaltigkeit und bietet nur Produkte an, hinter denen das Team voll und ganz steht. Standort: Eichkamp 9c

Website: lillebraeu.de

4. Waldschänke

Die Waldschänke, das Ausflugslokal am Tannenberger Erholungswald, hat sich alle Mühe gegeben, die Lokalität zu einem Anziehungspunkt unter den Kieler Biergärten zu machen. Durch die unmittelbare Nachbarschaft zum Erholungswald Tannenberg gibt es einen direkten Zugang vom Kaffee- und Biergarten zum dortigen Wildgehege. Im Zentrum des Gartens steht eine alte Kastanie. Großzügige befestigte Flächen wechseln sich mit Rasen ab, schwere rustikale Holzmöbel bestimmen Stil und Funktion, Schaukel, Sand und Spielgeräte zeigen, dass Familien hier willkommen sind. Auf der Terrasse laden meist runde Tische und Stühle zum engeren Beisammensein und Feiern ein. Standort: Projensdorfer Straße 232

Website: waldschaenke-kiel.de

5. Castello im Schrevenpark

Das Garten-Café inmitten des Kieler Schrevenparks verfügt über 80 Sitzplätze im Freien. Die kleine Küche bietet vor allem belegte Brötchen und selbstgebackenen Kuchen. Dafür ist die Auswahl an Café, Tee und Softdrinks umso reichhaltiger. Aber auch der Bierfreund kommt hier auf seine Kosten. Besonders beliebt ist die Hängematten-Lounge. Übrigens: Bei schlechtem Wetter schließt das Café bereits um 18.00 Uhr! Standort: Goethestraße 15

Website: facebook.com/castellokiel

6. Jan & Hein & Klaas & Pit

Jan & Hein & Klaas & Pit ist Kiels Gastroerlebnis mit gleich zwei tollen Standorten. Im "Craft Beer Food" direkt an der Holstenbrücke gibt es feine Hopfengetränke aus aller Welt und raffinierte, moderne Spezialitäten aus der Küche. Craft, Beer & Food: Richtig gute Gründe, immer wieder auf das Leben und die gute Laune anzustoßen! Das "Café Sea Food" direkt an der Kieler Förde besticht mit schickem Ambiente und tollem Blick aufs Meer. Auf der Speisekarte stehen Seafood, Fisch, Fleisch, vegetarische und vegane Gerichte. Besonders die ausgefallenen Fischbrötchen und der frische Backfisch werden sicher schnell überregional bekannt. Samstags und sonntags gibt es ab 10 Uhr Frühstück mit Meerblick. Die große Sonnenterrasse lädt dazu ein, bei einem Glas Wein oder Sprizz das Treiben an der Kiellinie zu beobachten. Standorte: Holstenbrücke 1 | Kiellinie 63

Website: janheinklaaspit.de

7. Deichperle

Gegenüber vom Leuchtturm, in unmittelbarer Nähe der Seefestung Friedrichsort schlummerte jahrelang das ehemalige Leuchtturmwärterhaus im Dornröschenschlaf. 2006 ist hier Leben eingekehrt. Die Deichperle mit seinem Biergarten mitten auf dem Deich hält ein reichhaltiges gastronomisches Angebot für Sie bereit. Genießen Sie am Wochenende ein Frühstück in der freien Natur direkt am Strand. Das Panorama ist überwältigend. Wo sonst kann man in Kiel bei Kaffee und Kuchen den Blick von Laboe bis zu den Werftkränen in der Kieler Innenstadt schweifen lassen? Wenn auch der eine oder andere meint, so eine Location werde nur mit Prosecco und Scampis zum Event, setzt die Deichperle für ihre Gäste lieber auf ein gepflegtes Flensburger Pilsener und eine leckere Portion Pommes nach einem langen Tag am Strand. Auch ein ehrliches Fischbrötchen oder der legendäre Deichburger werden hier serviert. Unvergleichbar ist die Stimmung an einem lauen Sommerabend auf dem Deich: einfach mit einem guten Gläschen Wein im Liegestuhl voller Fernweh den großen Pötten auf der Förde hinterher gucken. Standort: Deichweg 24

Website: deichperle-kiel.de

8. Luzifer im Gasthaus Foerdeblick

Das Kieler Gasthaus Foerdeblick, erstmals eröffnet 1893, lebt mit seinem maritimen Umfeld, dem Flair seiner langen Historie und seinem Spiel aus Tradition und Moderne. Mit der Neu-Eröffnung kehrt wieder Leben in diesen einzigartigen Ort an der Kieler Förde ein. Das Gasthaus ist ein Platz zum Wohlfühlen, um Freunde zu treffen, zu feiern und das Leben zu genießen. Das Restaurant mit der großen Terrasse bietet einen einmaligen Panoramablick über die Kieler Förde und die Ausfahrt des Nord-Ostsee-Kanals. Genießt den Anblick der in scheinbar greifbarer Nähe vorbeiziehenden Segler, Frachter, Ostseefähren und Kreuzfahrer. Standort: Kanalstraße 85

Website: luzifer89.de

Ortsinformationen Restaurant und Park-Café Forstbaumschule Steen GmbH Düvelsbeker Weg 46 24105 Kiel E-Mail Website Facebook

Karte anzeigen

Weitere Ortsinformationen Seeburg Düsternbrooker Weg 2 24105 Kiel 0431/8805927 E-Mail Website

lille Brauerei & Schankraum Eichkamp 9c 24116 Kiel 0431/90889784 E-Mail Website Facebook Instagram

Waldschänke Projensdorfer Straße 232 24106 Kiel 0431/34657 Website Instagram

Castello im Schrevenpark Goethestraße 15 24116 Kiel Facebook

Jan & Hein & Klaas & Pit Craft Beer Food Holstenbrücke 1 24103 Kiel 0431/1283700 E-Mail Website Facebook Instagram

Jan & Hein & Klaas & Pit Café Sea Food Kiellinie 63 24105 Kiel 0431/57087795 E-Mail Website Facebook Instagram

Deichperle Deichweg 24 24159 Kiel 0431/53038059 E-Mail Website Instagram

Luzifer Fördeblick Kanalstraße 85 24159 Kiel 04/3132097424 Website

