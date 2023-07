7 spannende Stadtrundgänge und Führungen in Kiel

Fest steht: themenspezifische Stadtrundgänge und Führungen sind eine ganz besondere Art der Wissensvermittlung. Und davon gibt es in Kiel eine ganze Menge. Bei diesen 7 spannenden Stadtrundgängen und Führungen ist für alle Altersklassen und für jeden Geldbeutel etwas dabei, denn viele der Touren sind sogar kostenlos.

Kiel kann man gut und gerne als kulturelle Hochburg bezeichnen. Mit ihren vielen kleineren Kulturzentren , allerhand Museen und natürlich der bekannten Kunsthalle hat die Landeshauptstadt Schleswig-Holstein einiges an zeitloser Kultur zu bieten.

Wann? Sonntag, den 23. Juli, den 27. August, den 24. September, den 22. Oktober und den 26. November 2023, jeweils 11.00 bis 12.00 Uhr Wo? Schifffahrtsmueum Fischhalle Eintritt: frei Anmeldung: unter 0432 9013428

Alle kleinen und großen Matrosen und Matrosinnen aufgepasst! Natürlich darf im maritimen Kiel eine Führung durch das Schifffahrtsmuseum nicht fehlen. Wie baute man früher Schiffe? Welche Hilfsmittel hatten die Seeleute, um sich bei Wind und Wetter auf dem Ozean zurechtzufinden? Und wie kommt eigentlich ein "Seehund" ins Museum?

Auf diese und viele andere kuriose Fragen rund um das Thema "Seefahrt" erhalten Kinder ab fünf Jahren auf einem spannenden Rundgang durch die geschichtsträchtige Fischhalle von Kiel Antworten. Am Ende der Tour dürfen die kleinen Entdecker:innen sogar noch einen Blick in die "Wunderkammer" des Museums werfen, in der es viele geheimnisvolle Dinge zu entdecken gibt.

Website: kiel.de

2. Altstadtrundgänge: Deutsch-dänische Kulturgeschichte in Kiel entdecken

Wann? Freitag, 14. und 21. Juli 2023 und Freitag, den 4., 11. und 18. August 2023, immer 16.30 bis 18.00 Uhr Wo? Stadtmuseum Warleberger Hof Eintritt: frei Anmeldung: unter 0431 9013425

Schleswig-Holstein und Dänemark verbindet eine jahrhundertelange Geschichte – das gilt auch für die Landeshauptstadt Kiel. Daher findet im Stadtmuseum Warleberger Hof momentan die Ausstellung "1773. Ein kultureller Aufbruch" zur frühen Zeit des dänischen Gesamtstaats statt. Parallel dazu organisiert das Stadtmuseum an 5 Terminen geführte Spaziergänge zu diesem Thema durch die Kieler Altstadt.

Auf einem 90-minütigen Rundgang erfahrt ihr von der Historikerin Annette Mörke an ausgewählten Stationen Wissenswertes zur dänisch-deutschen Kulturgeschichte und zum dänischen Gesamtstaat.

Website: kiel.de

3. Sonntagsführung durch die Ausstellung "Die Zebras. Ein Jahrhundert Handball"