Ocean Race Europe 2025: Ein Rennen für den Schutz der Meere

Das Ocean Race ist ein Hochgeschwindigkeitsrennen auf dem Wasser. Die Segelboote der Klasse Imoca 60 sind mit sogenannten Foils ausgestattet, flügelartigen Bögen an der Seite der Boote, die es erlauben, bei Geschwindigkeiten von bis zu 30 Knoten (etwa 55 Kilometer pro Stunde) aus dem Wasser aufzusteigen und so den Widerstand zu verringern. Das Event ist seit vielen Jahren aber nicht nur für halsbrecherische Tempi, sondern auch für international vernetzten Aktivismus für die Ozeane bekannt.

Für ein neues Verhältnis zwischen Mensch und Meer

Die kommende Ausgabe des Ocean Race Europe startet am 10. August 2025 in Kiel. Von dort aus führt die Route über Portsmouth und Cartagena nach Genua. Der finale Zielhafen ist derzeit noch nicht offiziell bekannt gegeben. Neben dem Liefern von spannendem Segelrennsport sieht sich die Ocean Race Europe außerdem als wichtiger Advokat für Nachhaltigkeitsprojekte und Meeresschutz.

Unter dem Motto "Connecting our Seas" setzt sich das Ocean Race Europe dafür ein, ein neues Verhältnis zwischen Bürgern und Meer zu schaffen. Durch nachhaltige Zukunftsprojekte und großangelegter Unterstützung der Meeresforschung durch das Sammeln von Daten soll das Bewusstsein für die Bedeutung der Ozeane gestärkt werden.

Ziele des Ocean Race: Gesundheit der Ozeane wiederherstellen

Richard Brisius, der Vorsitzende des Ocean Race, betonte, dass das Sportevent stellvertretend für den Ozean sprechen muss. Es gehe darum, die Gesundheit der Ozeane wiederherzustellen. Die Teams und Segler:innen sollen dazu beitragen, das Bewusstseinsproblem zu lösen, das in Bezug auf die Ozeangesundheit besteht. Oft gelte: Aus den Augen, aus dem Sinn. Doch das hilft den Meeren nicht. Vielmehr müssten die Menschen dazu gebracht werden, wirklich mitzufühlen. Daher setzt sich das Ocean Race für eine Deklaration von Ozeanrechten bis 2030 ein und will einen rechtlichen Rahmen schaffen. Diese Ziele wurden in den 12 Ocean Race Summits (Gipfel im Rahmen des Sportevents von Politik und Wissenschaf) vorangetrieben und spiegeln sich in den Nachhaltigkeitsprinzipien des Ocean Race wider. Brisius' Appell: Let's make Europe care for the ocean.

Startstadt Kiel setzt auf Nachhaltigkeit und Bildung

Auch die Gaststädte des Ocean Race Europe engagieren sich für den Schutz der Meere. Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer betonte, dass das Leben mit dem Meer auch Verantwortung für das Bewusstsein der Verwundbarkeit der Meere mit sich brächte. In Kiel soll ein Ocean Vision Center an der Kiellinie entstehen – ein Ort der Bildung für Anwohner und Besucher. Noch fehlt die Finanzierung, doch in 5 bis 10 Jahren soll das Zentrum fertiggestellt sein. Darüber hinaus setzt Kiel auf neue elektrische Fähren, Investitionen in Onshore-Stromverbindungen für Kreuzfahrtschiffe und die Transition von Kohle zu Gas, die seit der Implementierung 70 Prozent des CO2-Ausstoßes reduziert hat. Auch Wärmepumpen mit Fördewasser sind geplant. Das Ziel: Kiel soll bis 2035 klimaneutral werden. Weitere Bildungsprojekte wie das Freiluftkino Cinemare und der Ocean Summit ergänzen das Engagement.

Forschung und Finanzierung von Meeresschutz durch Bundesministerien

Auch auf Bundesebene wird die Bedeutung des Meeresschutzes erkannt. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) bietet Finanzierungen für Forschungsprojekte im Rahmen der EU-Mission "Restore our Oceans and Waters" (siehe unten). Dazu gehören Forschungsschiffe, aber auch Citizen-Research-Projekte wie "Sailing for Oxygen" zur Datensammlung oder "Plastic Pirates" zur Plastiksammlung.

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz setzt mit dem Projekt "Meeresoffensive" ebenfalls wichtige Impulse. Ingo Naberhaus vom der Initiative betonte, dass die Meere, auch die Ostsee, nicht in einem guten Umweltzustand seien. Es brauche eine strikte Umsetzung der bereits bestehenden Umweltzonen. Die Meeresoffensive umfasst verschiedene Initiativen, darunter 100 Millionen Euro für die Entfernung von Munition in der Ostsee, die umweltgerechte Implementierung von Offshore-Windparks im Rahmen der Energiewende und die Verantwortung Deutschlands als Kernproduzent und -konsument von Plastikwaren, die sich im UN Plastics Treaty widerspiegelt.