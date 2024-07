"Sports Club" Kette ersetzt das "Meridian" Studio im Sophienhof Kiel

Das David Lloyd Meridian-Fitnessstudio im Kieler Einkaufszentrum "Sophienhof" musste Ende Juni 2024 nach 14 Jahren Betrieb geschlossen werden. Der Grund: man konnte sich nicht auf eine Verlängerung des Mietvertrages der 4.300 Quadratmeter umfassenden Fläche mit dem Vermieter ECE einigen. In der Folge war es einige Zeit unklar, wie es mit dem Fitnessstudio inklusive Spa-Bereich weitergehen sollte. Die Nachfrage war allerdings groß. Nach einem Bericht der "Kieler Nachrichten" wandten sich 60 ehemalige Mitglieder sogar an die Kieler Stadtspitze, um für den Erhalt eines Fitness- und Wellnessangebots in zentraler Lage zu werben.