Ahoi Ostufer – Ein Fest für Groß und Klein auf dem Kieler Seefischmarkt

Die Veranstalter sind sehr zufrieden mit der Entwicklung des Festes, das alle zwei Jahre stattfindet. Die Umbenennung in "Ahoi Ostufer" und die Konzentration auf das Seefischmarktgelände haben sich bewährt. Alle Teilnehmer finden hier Platz für ihre bunten Angebote.

Ein Highlight ist die traditionelle Fischauktion in der historischen Fischhalle. Sie lässt erahnen, welch reges Treiben früher bei den spektakulären Auktionen herrschte, als der Seefischmarkt noch Handelsumschlagsplatz für die Fischwirtschaft war.

Das Fest bietet eine bunte Mischung aus Fisch, Forschung und Vergnügen für die ganze Familie. Fast alle Aussteller der vergangenen Jahre haben sich wieder angemeldet, dazu kommen auch neue Teilnehmer. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Musik, Spiel- und Mitmachaktionen, Infoständen, Open Ship, Einblicken in die Meeresforschung sowie vielfältigen kulinarischen Angeboten.

Los geht es um 10.45 Uhr mit dem Bambinilauf des LTV Kiel-Ost. Die jüngsten Teilnehmer und Teilnehmerinnen laufen vom Kreisel durch die Fischhalle und zurück. In der Fischhalle selbst gibt es interessante Stände rund um die Themen Fisch und Meer. Dreimal täglich finden dort außerdem Fischauktionen statt. Zwischendurch sorgt Live-Musik für Unterhaltung. Für das leibliche Wohl ist mit Fischbrötchen, Erfrischungsgetränken, Kaffee und Kuchen bestens gesorgt.

Das GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel präsentiert sich unter dem Motto "Unsere Welt ist der Ozean!". Besucher und Besucherinnen können in die faszinierende Unterwasserwelt eintauchen und spannendes Wissen über die Meere entdecken. Für alle Altersgruppen gibt es interaktive Angebote wie selbst erzeugte Erdbeben messen oder ein Tauchrobotermodell steuern. Außerdem werden Fragen beantwortet wie: Was passiert mit dem Müll im Meer? Wie groß ist mein CO2-Fußabdruck? Wie kann man aus Sedimenten die Klimageschichte herauslesen?

Auf der Bühne und im Zirkuszelt treten den ganzen Tag über Künstler und Künstlerinnen verschiedenster Genres auf: Von Blues über Shanty, Rock 'n' Roll, Cumbia, Reggae, Electro Pop bis hin zu Jazz und Soul ist alles dabei. Solo-Künstler wechseln sich mit großen Chören und energetischen Tanzgruppen ab. Mit dabei sind unter anderem LiederLukas, Furio Grace, Kalle Wolf and his Pack, THE CREW, Windstärke 10, Evely, O'Shane und die Singapore Neckties.

Die Fachhochschule Kiel bereichert das Fest mit drei spannenden Themenbereichen: In der StartUp Area können die Besucher und Besucherinnen in die Welt der Gründer eintauchen, Erfrischungsgetränke und Snacks von Food Startups der Region genießen und innovative Ideen entdecken. Der Bereich Bauwesen beschäftigt sich mit Themen wie Verkehrswende, Mobilität, Wasserbau, Küstenschutz und energieeffizienten Gebäuden. Hier gibt es Inspiration für kreative und zukunftsorientierte Lösungen. Das studentische Projekt Raceyard präsentiert seinen selbst entwickelten Rennwagen, mit dem es am weltweit größten Konstruktionswettbewerb "Formula Student" teilnimmt. Besucher können das Fahrzeug aus nächster Nähe betrachten und Wissenswertes zu Technik und Ingenieurkunst erfahren.

Wer nach einem Schnäppchen sucht, wird auf dem Flohmarkt fündig. Interessierte konnten sich dafür bis zum 28. August 2024 online anmelden. Es gibt aber auch einen Bereich für spontane Teilnahmen. Der Aufbau des Flohmarkts findet von 9.00 bis 10.00 Uhr statt.

Die Andreasgemeinde Kiel-Wellingdorf veranstaltet um 10.00 Uhr einen Open-Air Gottesdienst auf der Bühne. Auf der Infomeile können Besucher und Besucherinnen außerdem an einem Bibelquiz teilnehmen.

Für eine unkomplizierte Anreise zum Fest gibt es zwei Angebote: Die Stadt Kiel ermöglicht an diesem Sonntag die kostenlose Fahrt mit der SFK Fähre F2 zwischen dem Anleger Reventloubrücke und dem Anleger Wellingdorf im 30-Minuten-Takt. Die Buslinie 11 verstärkt im Veranstaltungszeitraum ihre Taktung auf einen 15-Minuten-Takt.

Alle Details zu den einzelnen Programmpunkten, Infoständen, Musiker*innen sowie Sonderfahrpläne von Bus und Fähre sind auf der Homepage www.ahoi-ostufer.de sowie auf Instagram zu finden.

Das Organisationsteam freut sich auf viele kleine und große Besucher und Besucherinnen und verspricht allen einen abwechslungsreichen, unterhaltsamen und informativen Tag an der Kieler Förde.