Horror-Maislabyrinth in Tüttendorf

Wann? bis 2. Oktober 2022, Fr und Sa ab 20.00 Uhr Wo? Wulfshagen 13, 24214 Tüttendorf Eintritt: 19,50 Euro Tickets: Direkt hier Tickets für das Horror-Maislabyrinth bestellen.

In den Sommermonaten verwandelt sich das Maisfeld auf Gut Wulfshagen in Tüttendorf bei Kiel zu einem mystischen Ort. Während des 70-minütigen interaktiven Horror-Theaterstücks irren die Besucher durch die Gänge des Maislabyrinths und erleben eine unheimliche Geschichte.

Während sie in der Dunkelheit den Pfad nach draußen suchen, kreuzen unheimliche Gruselgestalten ihren Weg und lassen das Blut in den Adern gefrieren. Wer es dennoch nach draußen schafft, kann sich einen Drink in der Horror-Bar genehmigen.

Quelle: Eventzauber-Nord

