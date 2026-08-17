"Beatz im Park" – das Festival ist zurück

Wann? Freitag, 21. August bis zum Sonntag dem 23. August, Eröffnung Freitag um 17.00 Uhr Wo? Skatepark Gaarden Eintritt: frei

Was erwartet euch dieses Jahr bei Beatz im Park?

An zwei Tagen startet das Programm mit einem Open Mic. Dort gehört die Bühne allen, die etwas zu sagen haben oder sich beweisen wollen. Wer lieber zuschaut, darf sich auf echte Überraschungen und freshe Talente freuen. Das Rahmenprogramm lädt zum Mitmachen ein: Ob Graffiti, mobiles Musikstudio, Siebdruck oder Podcast, es geht um Skills, Austausch und kreative Energie. Hier könnt ihr selbst aktiv werden, von erfahrenen Künstlern lernen oder einfach die Atmosphäre genießen. Am Sonntag steigt das bekannte All-Style-Battle in der Bowl, bei dem die besten Moves gezeigt werden.

Die Veranstaltung wird von Künstlerinnen und Künstlern aus Kiel sowie den städtischen Jugend- und Mädchentreffs organisiert. Diese Mischung sorgt für authentische Vibes und echte Community-Power.

Wer steht auf der Bühne?

Ganz vorne im Line-up stehen TanOne, eine Hamburger Rapperin mit Haltung und Songs zwischen Zungenbrecherrap, Politik und mentaler Gesundheit. Mit einer ordentlichen Portion Selbstironie bringt sie frischen Wind auf die Bühne. Dazu kommt Newcomer-MC Nami45, der bei The Voice Kids einen 4er-Buzzer bekam und sich mit seinen Texten in die Herzen der Bundesrepublik gerappt hat.

Insgesamt performen mehr als 20 Musik-Acts aus dem ganzen Norden, darunter lokale Stars wie C3M109 & TANO, Stefano, KiElite, Monk., TIMO und DJ VeneV. Die Bandbreite reicht von etablierten Namen bis zu aufstrebenden Talenten. Moderiert wird das Event von Politfluencerin Luisa Gallí und Kielrap-Urgestein B.Haze, die mit ihrer Erfahrung und Leidenschaft durch das Programm führen.