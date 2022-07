"Beatz im Park" – das Festival ist zurück

Nicht nur Newcomer und Lokalmatadore aus Kiel und Schleswig-Holstein lassen beim Festival "Beatz im Parks" die Maximilian-Hamann-Bühne mit ihren Hiphop-Beats zittern. Heiß wird es außerdem mit der Feuershow des Circus 143. Tänzerische Höchstleistungen bietet das Dance-Battle am Sonntag.

Der Freitag steht ab 17.00 Uhr im Zeichen handgemachter Musik: Stimme und Keyboard, Breakbeatz auf Handpan und Percussion, abgerundet durch handgeschmiedete Lyrics von Manic MC und von Spitler, Belgiens Star des Fokovism-Movements. Aber auch die Performance des Trompete spielenden Plattdütsch-Rappers LPP darf nicht verpasst werden.

Ein Highlight des Abends ist die Fortsetzung der Rap-x-Metal-Crossover-Serie mit der Band Watar. Diese einmalige Open-Mic-Session auf livegespielte Metalbeats sollten sich Fans nicht entgehen lassen. Wenn Headlinerin und absoluter Geheimtipp Giovanna mit ihrer Stimme bereits alles zum Brennen gebracht hat, heizt zum Finale die Feuershow von Fördefeuerkiel dem Publikum noch einmal ordentlich ein.

An Tag zwei gibt es Workshops und ab 14.00 Uhr stehen insgesamt 15, teils internationale, Musikacts auf der Bühne. Neben üblichen Verdächtigen, wie dem Neuzeitpoeten Coba und den Energiebündeln der KiElite-Crew, sind auch viele neue Gesichter mit unterschiedlichen Stilrichtungen im Lineup von "Beatz im Park".

JNR.Sam bringt mit Reggaesounds die Sonne Westafrikas in den Park und DK109 & Leko109 bilden das musikalische Abrisskommando mit viel Power. Der aufstrebende Singer-Songwriter Keno lässt tolle Musik und viel gute Laune durch den Park ziehen. GML ist der heißeste Anwärter auf die abgedrehteste Show des Tages und vereint Trap und Ballermann auf eine nie dagewesene Art und Weise.

Headlinerin ist das Hamburger Ausnahmetalent Julia Karr. Sie erschafft ihre Songs live mit der Loopstation und bildet ihren Wiedererkennungswert nicht nur mit ihrer unverwechselbaren Stimme, sondern auch mit der Art, wie sie Musik macht. Selbstproduziert und experimentell beeindruckt sie mit einem Mix aus RnB, Neo Soul und einem Spiel aus akustischen Elementen und Synthsounds.

Am Sonntag wandert die Party von der Bühne direkt in die Skate Bowl. Nach drei Dance-Workshops am Vormittag startet um 13.00 Uhr die Fortsetzung des epischen 2vs2 All-Style-Dance-Battles von 2019. Die Anmeldung erfolgt direkt vor Ort und es gibt fette Preise zu gewinnen, denn Szenelegende Swift Rock sponsert das Ganze.